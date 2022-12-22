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動保團體呼籲認養校園犬貓 讓校園生命教育更有意義

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
台灣動物保護行政監督聯盟，今天在立法院召開2015至2022全國校園犬貓暨社團公布調查記者會，公布全國各縣市校園動保政策排行，現場帶來木柵高工認養的兩隻校犬，藉此體現校園生命教育的意義。記者許正宏／攝影
台灣動物保護行政監督聯盟，今天在立法院召開2015至2022全國校園犬貓暨社團公布調查記者會，公布全國各縣市校園動保政策排行，現場帶來木柵高工認養的兩隻校犬，藉此體現校園生命教育的意義。記者許正宏／攝影

立委吳思瑤、洪孟凱、林奕華與台灣動物保護行政監督聯盟，今天在立法院召開2015至2022全國校園犬貓暨社團公布調查記者會，公布全國各縣市校園動保政策排行，動督盟理事長王唯治提出三點呼籲，請教育部協同農委會於2023年立法院第七會期前，提出動保與相關教育結合中程規畫與指標，並編列相關預算進行推廣，期待於2026年達到認養校園犬貓占比20%，呼籲教育部應結合農委會、動保團體制定校犬貓管理辦法供各校參考，校務評鑑可將校犬貓列入加分指標。

立委吳思瑤（中）等人與台灣動物保護行政監督聯盟，今天在立法院召開2015至2022全國校園犬貓暨社團公布調查記者會，公布全國各縣市校園動保政策排行，現場帶來木柵高工認養的兩隻校犬，藉此體現校園生命教育的意義。記者許正宏／攝影
立委吳思瑤（中）等人與台灣動物保護行政監督聯盟，今天在立法院召開2015至2022全國校園犬貓暨社團公布調查記者會，公布全國各縣市校園動保政策排行，現場帶來木柵高工認養的兩隻校犬，藉此體現校園生命教育的意義。記者許正宏／攝影

教育部 立法院 農委會

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