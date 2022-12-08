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校園禁抖音？ 國科會主委吳政忠：影響很大 不可能一下子就禁

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
國科會主委、行政院資安會報副召集人吳政忠於立院表示，校園不可能一下子就禁止抖音，即使要禁止，也會有配套。圖／擷取自立法院ivod
國科會主委、行政院資安會報副召集人吳政忠於立院表示，校園不可能一下子就禁止抖音，即使要禁止，也會有配套。圖／擷取自立法院ivod

立法院教育及文化委員會今天審查國科會所屬單位預算。立委關注公部門未來如何禁止使用抖音。國科會主委、行政院資安會報副召集人吳政忠說，行政院有小組討論籌備中，但尚未形成政策，至於校園是否跟進禁止，吳政忠說，目前使用不少，若禁止影響很大，不可能一下子就禁。

數位發展部日前將抖音列為「危害國家資通安全產品」，並已限制公部門資通設備及所屬場域使用。未來是否擴大所有公部門禁止使用、資通相關人員是否也都禁用，受到黃國書、何欣純等多位立委關注。

吳政忠說，抖音傳播許多有威脅性的假訊息，且搜集的資料可能送回中國大陸，他說，目前行政院有小組研議中，但尚未形成正式政策。

立委也關注，各大學能否下載抖音等中國大陸軟體規定不一，國科會看法如何？吳政忠說，全面禁止確實茲事體大，因目前大學使用了不少，行政院已協調各部會，教育部、數位部也將跨部會協商，但不可能一下子就禁止，即使要禁止，也會有配套。

行政院 抖音 吳政忠

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