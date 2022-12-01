世新性別所爆遭突襲停招惹議 潘文忠：教部核定才算

世新大學性別所驚傳要被校方停招，行政院日前舉行消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）第四次國家報告國際審查會議，五位國際審查委員提出憂心，世新大學性別研究所也成立反停招小組表示，反對學校「系所調整」。教育部長潘文忠今天說，性別平權教育是普世價值，高教司長已親自跟校方聯繫，針對少數的研究所，會以更大的力量支持，該案仍在校內討論，「如果真的要做（停招），也要教育部核定才算」。

本報日前報導，世新大學性別所教師表示，所方接獲校內行政單位通知，將關閉性別所。甚至已為所上擬定時辰，停招原因在於本學年私立學校招生均欠佳，為降低辦學成本，於是欲關閉「不賺錢」的獨立所。

行政院日前舉行CEDAW第四次國家報告國際審查會議，會議中主席Heisoo Shin關心性別所停招狀況，並強調性別和婦女研究所在社會上扮演重要角色，可協助破除性別刻板印象。

立法院教育及文化委員會今天審查行政院函請審議「國民教育法修正草案」案，並進行詢答。立委陳秀寶、王婉諭皆針對世新大學性別所停招一事表示關心。

陳秀寶說，教育部身為各級學校主管機關，必須去監督各校系停招流程，但世新大學性別所歷年招生滿額，顯然停招不是因為招生不利，尤其系所調整應該要經過校務會議，學校卻未在校務會議中討論相關事項。她表示，台灣目前只有三校設有性別相關研究所，如果世新明年停招，未來每年培育的性別人才就剩不到30人，台灣的性別研究可有可無嗎？

陳秀寶也說，世新大學過去發生很多校方蠻橫的事件，比如自己在操場跑道上畫設停車格，教育部應積極監督。

潘文忠表示，學校系所整併過程，教育部不會第一時間就知道，但有CEDAW的委員在會議中提出，高教司長也已親自跟學校聯繫。

潘文忠說，性別平權教育是普世價值，針對國內這些少數的研究所，會以更大力量支持，世新大學研議過程中，若是因資源困難，教育部會給予協助。但他也說，目前全案仍在校內討論，「如果真的要做（停招），也要教育部核定才算」。