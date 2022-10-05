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「吳寶春條款」遭指濫用 教長潘文忠籲大學嚴謹把關
近來許多政治人物論文遭質疑，讓各界對以「吳寶春條款」進入碩博班的資格產生質疑。教育部長潘文忠今天到立法院教育及文化委員會做業務概況報告，會前接受媒體聯訪表示，大學招收這類學生須嚴謹把關，後續如有論文寫作，指導教授也要負相對應的責任。
知名的麵包師傅吳寶春因無大學學歷，申請國內EMBA（管理學院碩士在職專班）受阻，引起社會廣泛討論。教育部隨後修正「入學大學同等學力認定標準」，放寬在專業領域具卓越成就者，可經學校審議通過後報考碩博班。不過近期許多政治人物都陷入論文爭議，「吳寶春條款」也被拿出來討論。教育部近日發函各大學，清查以相關規定進入碩專班的狀況，並呼籲要專業審查，避免浮濫。
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