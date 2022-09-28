私校人治、體制如原始叢林 教團列侵害人權10大惡行

今天（9/28）為教師節，全國私校工會今指出私校工作環境不佳，數萬私校教師在職場苦苦掙扎。私校工會也羅列私校侵害教師人權十大惡行，包括逼迫教師同意減薪、工作過勞等狀況，呼籲總統至教育部重視私校教師勞動狀況，而非只是每年教師節行禮如儀發臉書。

私校工會理事長尤榮輝表示，教師在華人社會享有較崇高的地位，相對也被賦予更高期待，但尊儒走到少子化的台灣社會已然變調，教師地位大不如前，但社會和學校對教師的期待和要求卻有增無減。

尤榮輝說，今天教師節政壇看似一切祥和、功德圓滿，但隨私校退場條例今年五月公告，不少私校面臨退場危機，學校又將危機轉嫁給老師，導致私校教師面臨空前職場壓力，「教育部長對教師賀節的同時，最好問一下私校教師真的快樂嗎？」

尤榮輝談到，部分私校老師並不快樂，目前仍有不少私校的體制宛若原始叢林，老師在封閉、人治、威權的私校任教多年後，人格扭曲、噤若寒蟬，有些年輕教師涉世未深，不懂私校潛規則，勇於說真話卻慘遭權勢霸凌。若教育部能進行大規模身心狀況評估，恐怕大部份私校老師都患有輕重不等憂鬱症。

私校工會也羅列私校侵害教師人權十大惡行，包括大專教師評鑑遭濫用，淪為懲罰、剝削教師的手段；私校不合理聘約剝奪教師進修權利，求償鉅額違約金、逼迫教師同意減薪，或從事招生業務，或要求教師義務或以低報酬兼任行政工作；以及無法定工時、出勤時間，老被當作血汗奴工使用。

再者，許多私校無限上綱提高教師基本授課節數，形同變相減薪；或為協議就扣減研究經費、調減鐘點費；濫用排課整肅異己；不少私校考績會、教師評審委員會，以及教師申訴評議委員會亦不能公正審案，侵害教師升等、救濟等權利，甚至淪為學校打壓異己的工具。

尤有甚者，以行政會議取代校務會議，攸關教師權利義務重要章未經校務會議討論，而由行政會議通過侵害教師權益章則；私校主管濫用權勢霸凌教師；又或者私校濫用行政權力或透過司法濫訴侵害教師人權或霸凌教師，卻不會受到課責或懲罰。

尤榮輝呼籲，私校體制已經生了重病，工作環境欠佳已是陳年老問題，私立高中教師人權狀況可能比大專更惡劣，呼籲總統及行政院長重視私校教師工作環境惡劣、人權不佳問題，教育部應積極建立尊重教師並能保障教師人權的工作環境，學校也應自律，避免濫用權力侵害教師人權。