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中一中2位教師違法開班兼課 校方：約談後皆「據實以告」將依規記過處分

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中一中劉姓化學教師涉在西區康樂街開設家教班，中一中調查證實，預計12日召開教師成績考核委員會議審議，進行處分。圖／讀者提供
台中一中劉姓化學教師涉在西區康樂街開設家教班，中一中調查證實，預計12日召開教師成績考核委員會議審議，進行處分。圖／讀者提供

本報今報導台中一中劉姓化學教師、林姓物理教師，今年違法在外兼職補習，其中劉師教課的學生中，就有21名考上一中科學班，引起家長、教育界議論；中一中教務主任吳曉暢表示，也已接獲投訴，已約談2位教師，皆「據實以告」，預計9月12日召開教師成績考核委員會審議，依規將記過處分。

據本報調查，台中一中劉姓化學教師，化名成「劉○」在補習班授課，也在台中西區開家教班；另林姓物理老師則化名「林○」，學校附近商圈，租教室授課，但依「教育人員任用條例」規定，專任教師不得在外兼課或兼職，縣市也有自治條例進一步規範。

台中一中教務主任吳曉暢今受訪表示，日前也有收到投訴，校方也約談2位教師，皆「據實以告」，校方明將召開相關會議進行審議，預計於12日召開教師成績考核委員會討論，依規將受到記過處分。

中市教育局表示，多次函發各校，三令五申請學校加強宣導教師督導不得在外補習、兼職或藉職務之便從事私人商業行為，並重申經查證屬實者則依相關規定議處，務求維持教師教學品質並保障學生學習權益。

教育局提到，校方掌握到有二位非科學班老師開家教班，並約談這2位老師，坦承有此事，明將通知兩位當事人陳述意見及函發成績考核委員會通知，預計12日召開教師成績考核委員會議，針對兩位老師在外補習兼課進行審議，對這2位老師進行處分。

補習 教育局 台中一中

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