獨／中一中教師違法開班不認 上課影片傳YouTube成鐵證

今年6月間，有家長向市議員反映，台中一中科學班錄取學生，大部分集中在兩所私校，甚至有中一中科學班教師，違法在外開班授課情事，但事隔多月，教育局仍查無實據，本報今獨家報導，中一中兩名物理、化學教師違法開補習班授課，其中林姓物理教師，在今年6月底的上課影片，即自爆自知授課違法，還詢問學生「你覺得誰會檢舉？」

本報今天報導，中一中有劉姓化學教師、林姓物理教師，今年間違法在外開課，其中林師在今年6月30日，除了在一中街的教室上課之外，還在7月1日，將影片上傳在以自己化名「林〇物理林〇」的YouTube頻道，影片時間約有一個半小時長度。

不過林在上課進行約50分鐘時，提到已好久沒有上實體課程，還開玩笑稱，「冒著生命危險上課」，意有所指的說，「主任上周已經警示了，所以要小心一點」，後來還向學生詢問，「像我如果真的被檢舉，你覺得誰會檢舉？」

林師分析，補習班不可能會檢舉，因為他的班級人數少，「補習班根本瞧不起」，就算整班學生給補習班，補習班人數也不會暴增，且他都與各大補習班保持良好關係。

他接著說，家長也不會檢舉，頂多不來子女來上而已，最後是學生，頂多是一些較偏激的學生可能檢舉，提醒「千萬不要檢舉老師，沒上沒關係，又沒有影響到你」，還向學生強調，他開班是為賺錢，但開班就是「責任」，會一路陪伴學生。