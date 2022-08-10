寧可通勤也不要離家近！教職員不喜住學區 關鍵原因曝光

許多上班族都嚮往居住地可以離公司越近越好，如此一來不僅可以省下交通費，早上還可以賴床睡久一點。然而似乎有老師不想住在搶手、房市前景看好的學區宅，引發熱議。

一名網友在PTT的Teacher看板以「老師不喜歡住在任教學區裡？」為題，表示身邊有一名任職很久的同仁，近期出現了職位調動，原因是買房子了。一開始原PO以為同事是因為新房子距離目前任教的學校有點遠，所以才會申請職務調動，殊不知得到的回答卻是「不是，我新家就在校門過去那條街，那一排新成屋喔！下個月我搬好來坐坐」。

原PO不解繼續問道「誒不是，那你離家那麼近幹嘛跑啊」，得到同事的回答說「你傻啊！（調到）隔壁學區我騎機車也才十分鐘，幹嘛要住在任職學區裡面」，讓原PO好奇「咦？下班走路三分鐘到家不好嗎？」，想聽聽鄉民們的看法。

貼文一出，不少投身教育界的鄉民們跳出來表示「會這樣問代表你本身不是教師吧」、「不就怕一天到晚出門還要碰到學生或家長嗎」、「住在同學區表示你從24歲工作開始要被監督一輩子」、「夾鯊魚夾穿拖鞋日常短褲去倒垃圾被叫『老師好』，我是有點介意啦」、「出門隨時都被家長跟學生認出來，全世界都知道你是老師」、「更恐怖的就像我和老婆都在同學校，光住的這條街就好幾個教過的，去全聯或是買個鹹酥雞都有人叫或竊竊私語，賺得沒有藝人多，但同樣受到不方便」。

不過也有網友認為「不要想太多，自在生活」、「看開了，生活就自在了，離校近才好，很方便」、「住在我家樓上的鄰居就是這樣，一個當主任、校長，一個當老師，也過了一輩子了，還是大校呢」。有人分享「我現在住在離校15分鐘的隔壁縣市，非常自在！下班後去公園運動、喝下午茶，完全遇不到學生和家長，不會尷尬著要不要打招呼，或是還要假裝沒看到」。