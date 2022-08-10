政治人物混學位論文找代寫 教育部：抓到最高罰100萬

民進黨籍桃園市長參選人林智堅台大國發所碩士學位遭撤銷，學界發起「大學授予政治人物學位應有公眾監督機制」連署，要求教育部應訂定如教授指導研究生上限，建立吹哨人保護和獎勵機制，揭弊政治人物找槍手代寫論文。教育部晚間回應，已訂定相關罰則，若經查論文為代寫，將處以60萬以上至100萬元以下罰鍰。

民進黨林智堅、國民黨籍李眉蓁均於選舉前遭踢爆論文抄襲並撤銷學位。學界近日發起連署指出，碩士在職專班制度已扭曲成政客和大學間權勢交換的管道，在於無論是受任命政務官或參選都需要學歷說服公眾，正因缺乏監督機制，助長不肖學者把學歷當成禮物販送。

連署提出四大呼籲，要求中華大學、台大藉此自清官學交易；再者，教育部應該訂定學術倫理指引，包括是否訂定教授同時指導研究生人數上限、對指導教授的究責機制等。

連署也呼籲，登記參選或政務官受任時應提供論文電子檔於「台灣博碩士論文加值系統」供下載，以求對政治人物學歷和學術能力基本監督；若政治人物委請槍手代寫，教育部則應儘速建立吹哨人保護、獎勵和免責制度。

教育部晚間回應，學位授予法已訂有「教育部處理涉及學位授予法第十八條事件程序及裁罰基準」，若經查論文為代寫可處以新台幣60萬以上100萬元以下罰鍰；教育部也主動查處代寫論文廣告，若查獲屬實，也將處以30萬元以上100萬元以下罰鍰。

至於能否規定教授指導學生人數上限，教育部則說，各系所領域與專業特性不同，且博士與碩士論文指導工作有所差異，大學教授指導學生論文篇數，應兼顧學術要求及指導品質；學校也應積極強化學位論文品保及指導教授課責機制，維護學術專業發展。

連署教授、政大法學院副教授廖元豪則建議，教育部雖然有訂定相關法規，但可擬定更好的執行策略，如設立相關補助款或納入教學卓越標準，鼓勵教授降低指導學生數，積極採用軟性方式維護學術品質。