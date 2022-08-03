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獨／首間實驗大學有望開辦 鎖定古典藝術培育美術人才

聯合報／ 記者許維寧潘才鉉／台北即時報導
實驗教育三法修法通過，教育部表示目前已有五件實驗大學申請案。圖／本報資料照片
實驗教育三法修法通過，教育部表示目前已有五件實驗大學申請案。圖／本報資料照片

立法院於106年底完成實驗教育三法修法，將實驗教育延伸到高等教育。教育部證實，自開放以來共收到五件實驗大學申請案，並由審議會核定通過惇敘學校財團法人所提出「復興古典藝術實驗教育計畫」一案，該實驗大學將從事美術與舞蹈人才培育。

教育部指出，今年上半年再度召開審議會，核定通過惇敘學校財團法人所提出「復興古典藝術實驗教育計畫」一案，該實驗大學將從事美術與舞蹈人才培育。該校法人於實驗教育計畫通過後，依再法定程序還必須提出「復興藝術實驗學院設校計畫」，目前由教育部持續審議。

教育部也說明，實驗教育計畫書審議著眼於實驗教育特定教育理念如何實踐；設校計畫書審議，則著重學校營運軟、硬體條件。

惇敘工商校長廖偉辰表示，目前已向教育部送出申請案，待申請通過就會儘快招生，有關辦學規畫也需要待申請案通過，才能著手安排大學部行政人員實際進行，未來盼能設立古典傳統藝術相關科系。

廖偉辰表示，中華文化古典面向很豐富，但隨著近年來傳統式微，盼能透過此次實驗大學辦學，加強表演者的文化底蘊，並對外展示傳統藝術的精髓，以維持傳統存續，也盼能帶來全體國民文化教育素養的提升，例如，古典舞蹈中都帶有故事與典故，欣賞傳統藝術能為閱聽人帶來啟發，進一步提升社會的善良風氣。

教育部收到另四件實驗大學申請案，申請者包括台灣基督教復臨安息日會、開平青年發展基金會、台灣全球連結發展協會及均一學校財團法人。

其中109年開平青年發展協會、台灣基督復臨安息日會提出申請，開平盼成立國際餐飲創新實驗大學，主打游牧式教學，學生可到世界各地進行專案計畫學習；基督復臨安息日會則提出博雅構想，盼打造書院教育，兩者多希望最快於110學年招生，但後續無相關消息。

教育部 實驗教育

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