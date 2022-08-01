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公幼招生不足減員額配置？ 南市教局：無為省錢砍員額

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市公幼招生，發生招生不足現象，全國幼教產業工會憂慮會縮減員額配置。記者鄭惠仁／攝影
台南市公幼招生，發生招生不足現象，全國幼教產業工會憂慮會縮減員額配置。記者鄭惠仁／攝影

台南市教育局針對全國幼教產業工會關心公幼招生不足，憂慮縮減員額配置表示，依規定以每班30人及師生比1:15核算員額，絕無「為省錢砍員額」。除要求公幼強化辦學特色，並鼓勵因疫情尚未報到的新生盡速就讀，如能達到增班條件，將再配置所需教保服務人員。

教育局表示，各幼兒園都依幼照法相關規定核予班級數，並已從寬核列，全國幼教產業工指某校附幼招收104名幼生為例，應僅核予3.5班，但教育局考量該園離滿招僅差16名，故111學年度仍維持110學年度班級編制，即為4班9名教保服務人員，以維護幼生受教權益並減低對教師的衝擊。

另今年因受疫情影響，許多幼兒尚未入園就讀，導致部分公幼尚有許多可招收餘額，為確保教育資源使用的合理性，並降低對幼兒園的衝擊，針對招生餘額過多的幼兒園員額配置，召開座談會廣納各校、園長意見後，僅就招生餘額45人以上的5所幼兒園，每園控管2名代理教師，已相當寬鬆，並於會中請各校園積極加強招生至8月30 日，如能達到增班條件，會再配置所需的教保服務人員。

另針對幼教團體擔憂特教生安置服務問題，台南市教育局強調，目前依融合教育政策安置學前特教生於普通班，再依個別需求提供特教服務，透過普特教師及專業團隊的協同合作，提供特教幼兒應有的教育需求，做法和往年相同，請家長放心。

教育局表示，各界對於提升辦學品質、強化公幼特色都有一定的共識，如延長課後留園、幼小銜接課程、多元語言融入等，相關所需的資源及配套措施，教育局會持續關心和研擬可行做法，達到親師生三贏的優質教保環境。

教育局 幼兒園 公幼

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