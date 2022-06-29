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虎年國中新生數減 雲縣教育處「專案」因應

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣長張麗善（右三）等人與雲林縣教育產業工會共同討論虎年國中新生驟減因應措施。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣長張麗善（右三）等人與雲林縣教育產業工會共同討論虎年國中新生驟減因應措施。記者陳苡葳／翻攝

因應生肖「虎年」生育率較低而造成入學新生驟減現象，雲林縣政府考量國中新生人數銳減，學校恐減班，因此制定「國中虎年編班專案」，各國中班級數不變，避免產生超額教師，影響未來師資穩定性。

據統計，雲林縣今年國一新生較國三畢業生減少700多人，依目前國中生30人編1班計算，111學年度全縣將減少23班。

教育處表示，新生人數驟降，致國中班級數減少，會有教師超額情形，老師必須調動至他校，然隔年新生人數恢復正常後，又得重新調動教師，可能造成校園師資動盪不安，影響教學穩定性及教師權益。

經評估考量，111學年度國中入學新生為虎年出生者（小六升國一學生）彈性調整國中班級數編定方式，國一新生（七年級）班級數比照110學年度國三畢業生（九年級）班級數編訂。

教育處說明，「虎年專案編班」以每所國中維持目前班級數，如畢業班有3班，國一新生人數即編3班，不受1班30人限制，維持現行學校班級數。

縣長張麗善說，盼藉降低班級學生數，減緩國中小班級數逐年遞減現象，111學年度國中小學校每班29人編班，預計112學年度以每班28人編班，並朝逐年降低班級學生數方向辦理，維護學生學習權益，穩定學校師資，促進教學成效。

雲林 小學 生育

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