學精油、潛水 新北51校合辦多元學習
為培養校園內師生多元學習，接觸不同領域拓展視野，教育部因此辦理國中小奪元學習活動，新北上學年度共51校參與，師生透過學製精油、學習潛水了解水下世界等各式客成，拓展學習經驗，今並於教育局進行成果發表。
新北市教育局今上午以線上方式辦理110學年度活化計畫成果發表，與參與51校透過簡報及影片發表成果，藉由各校活化計畫成果分享，擴大教育專業資本影響力，整合新北教育行政，帶領新北中小學多元學習展活力。
學校部分則透過精油製作、學習潛水，或是利用地理位置方便性進行教學，例如新北屯山國小就以大屯溪生態與學生共同觀察記錄、九份國小則納入山城的背景資源，透過各種不同方式讓師生有更多學習體驗。
澳底國小校長黃家裕說，學校與貢寮區學校以團隊模式及專家導入模式策略聯盟，發展聯合校訂課走到科技融入教學，並進行學校人員的數位增能。
北新國小校長施裕明表示參與活化教學計畫後開始以學年分組，讓校園教師共學氛圍更濃厚，對教學品質提升大有幫助。
教育局長張明文表示，新北市活化計畫教育政策推動多年，長期支持各校透過活化計畫發展多元創新校本特色課程，藉由各校活化計畫成果分享，擴大教育專業資本影響力，帶領新北中小學多元學習展活力，支持教師專業精進，新北幸福學習很給力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言