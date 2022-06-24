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學精油、潛水 新北51校合辦多元學習

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市教育局今上午以線上方式辦理110學年度活化計畫成果發表，與參與51校透過簡報及影片發表成果。記者李定宇／攝影
新北市教育局今上午以線上方式辦理110學年度活化計畫成果發表，與參與51校透過簡報及影片發表成果。記者李定宇／攝影

為培養校園內師生多元學習，接觸不同領域拓展視野，教育部因此辦理國中小奪元學習活動，新北上學年度共51校參與，師生透過學製精油、學習潛水了解水下世界等各式客成，拓展學習經驗，今並於教育局進行成果發表。

新北市教育局今上午以線上方式辦理110學年度活化計畫成果發表，與參與51校透過簡報及影片發表成果，藉由各校活化計畫成果分享，擴大教育專業資本影響力，整合新北教育行政，帶領新北中小學多元學習展活力。

學校部分則透過精油製作、學習潛水，或是利用地理位置方便性進行教學，例如新北屯山國小就以大屯溪生態與學生共同觀察記錄、九份國小則納入山城的背景資源，透過各種不同方式讓師生有更多學習體驗。

澳底國小校長黃家裕說，學校與貢寮區學校以團隊模式及專家導入模式策略聯盟，發展聯合校訂課走到科技融入教學，並進行學校人員的數位增能。

北新國小校長施裕明表示參與活化教學計畫後開始以學年分組，讓校園教師共學氛圍更濃厚，對教學品質提升大有幫助。

教育局長張明文表示，新北市活化計畫教育政策推動多年，長期支持各校透過活化計畫發展多元創新校本特色課程，藉由各校活化計畫成果分享，擴大教育專業資本影響力，帶領新北中小學多元學習展活力，支持教師專業精進，新北幸福學習很給力。

教育局 小學

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