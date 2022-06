大班孩子畢業要求「錄30秒英文感言」爸爸擬稿崩潰：折磨家長

疫情蔓延下,遠距教學已經逐漸成為日常,大多應屆畢業生也改由視訊方式參加畢業典禮。近日有一名爸爸收到了幼稚園小孩的通知,要家長替寶貝們錄製畢業感言和祝福,內容要以英文表達,約30秒,讓父親崩潰喊「心好累!」。

一名父親在臉書「爆廢公社」發文,近日他收到小孩幼稚園的畢業通知,內容寫著「親愛的家長您好,寶貝們馬上就要從大班畢業了!寶貝及老師們都非常地捨不得,因為疫情使得我們的畢業典禮有所改變,為了讓寶貝擁有滿滿美好回憶,再請家長協助以下內容」。

爸爸擬好草稿,想問網友有沒有單字或文法使用錯誤。 圖/爆廢公社

內容包含錄製一段寶貝的畢業感言及祝福,內容以英文表達,約30秒,還有寶貝的嬰兒照一張,英文錄製感言的部分讓該名爸爸崩潰喊「心好累,現在讀幼稚園還要那麼折磨家長嗎?對於英文程度只有 I go to school by bus 跟 This is a pen 的我而言,真的很困難⋯」。

不過爸爸也認真的擬了一段英文感言,並且想問網友們「文法跟用字有無出錯?」,從原po擬的文稿中,大概想表達的意思為「親愛的同學、老師,我即將畢業,我想在離開前說我的感覺,在學校學習期間,對我來說非常有趣和有意義,在過去三年裡,我了解了用功讀書和接受挑戰的重要,這些對我的未來非常有幫助」。

網友看完也紛紛留言,「我沒法度,直接放棄」、「我幼稚園還在apple、banana」、「我幼稚園還在切橡皮擦分同學」、「下面一位」、「我只會gogogo」、「26個英文單字我都看的懂啊...但是超過3個以上黏一起的單詞就有困難了」、「How are you?I’M fine 」、「我幼稚園寫不出這個啦」。

但也有人認為,「先不說寫得好不好,對幼稚園生來說,也太難唸了吧?」、「你要不要先問小朋友想說什麼再直接幫他翻譯就好」、「我覺得你擬的稿很不錯,但是文法跟語意還有單字的等級對幼兒園來說太深奧了」、「你是要折磨你的小孩吧」。