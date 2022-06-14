快訊

香港壹傳媒公告 否認出售台灣蘋果新聞網

聽新聞
test
0:00 / 0:00

禁瘦肉精入校園竟違憲 國民黨中市議員轟中央雙標

台灣醒報／ 記者劉東皋╱台北報導
行政院發文指台中市學校午餐自治條例部分內容違憲，藍議員大轟中央雙標，教育局卻似對違憲與否不覺得壓力。圖／台灣醒報
行政院發文指台中市學校午餐自治條例部分內容違憲，藍議員大轟中央雙標，教育局卻似對違憲與否不覺得壓力。圖／台灣醒報

禁止萊豬進到校園竟然違憲！台中市議會國民黨團14日召開記者會指責，中央自己要求各級學校供應膳食「一率採用國內在地豬肉、牛肉之生鮮食材」，但卻於9日函復台中市府，指台中市學校午餐自治條例規定學校提供的午餐「不得檢出乙型受體素」的規定違憲「應屬無效」；執政中央不但雙標且罔顧學童安全。

市議員李中指出，台灣本來就禁止養豬戶使用瘦肉精，且教育部也要求各級學校所供膳食一律採用國內在地豬、牛肉，則在自治條例中規定不得檢出乙型受體素的瘦肉精有何不對？朱暖英對於中央自己可以要求，地方自治條例的規定卻視為違憲感到不可思議，就像防疫一樣亂無章法，根本是讓人民「無所適從」。

藍議員大轟雙標

吳瓊華、劉士州、冉齡軒、張瀞分等議員都不滿中央的雙重標準，指責中央教育部可以在109年8月發文規定，要求各級學校、並包括兒童課後照顧服務中心及幼兒園的膳食，比照學校衛生法的高規格，應採用國內在地豬、牛肉生鮮食材。但自治條例第一項「不得檢出乙型受體素」等規定，竟被中央指為違憲。

如果按照中央所指，台中市學校午餐自治條例有關不能檢出瘦肉精的規定是違憲，則恐將影響台中市教育局所轄各學校與午餐供應商的合約訂定、以及違約所衍生的各種法律問題。但當記者問國民黨團執行長黃建豪：「教育局後續要怎麼處理？」黃健豪毫無概念的回答：「那要問教育局。」

違憲後如何面對？

台中市教育局副局長葉俊傑受訪時指出，教育局在與廠商訂定契約時，完全是依照教育部的契約範本，要求一律採用國產在地優良肉品等，這部分並未違反教育部規定，因此在學校午餐自治條例「不得檢出乙型受體素」的規定被指無效，並不會影響與廠商的契給內容。

然而，行政院大張旗鼓的去了四大張公函，從憲法146條、地方制度法30條、到食安法第15條，從頭到尾引據法條就是要指學校午餐自治條例違憲及牴觸中央法律，葉俊傑說，這些就只是在說明中央與地方政府自治條例不同法律位階的權責，對台中市學校午餐自治條例目前的執行，並沒有任何影響。

既然沒有影響，那是否要提行政訴訟、或透過議會提釋憲，還是只要修正自治條例有關「不得檢出乙型受體素」的條文即可？葉俊毅說，要待市府內部討論之後再決定。但依其語意，應該只要修正條文就沒有任何問題。

【更多精采內容，詳見

台中市 教育局 教育部 瘦肉精 萊豬 釋憲 國民黨

延伸閱讀

中市訂校園午餐用國產肉 政院判無效 議員怒批又雙標

民眾黨籲落實減碳工作 高市擬推相關自治條例

彰化通過公寓大廈輔導自治條例 6樓以上須成立管委會

俄國會議員提案立陶宛獨立「違憲」 遭反嗆領土還來

相關新聞

公校師代發補教快篩怨被當宅急便 教育部回應了

行政院日前協調中央流行疫情指揮中心，提供補習班及課照中心公費快篩試劑，將配發給補習班學生與教職員工。教育部委託各縣市40...

禁瘦肉精入校園竟違憲 國民黨中市議員轟中央雙標

禁止萊豬進到校園竟然違憲！台中市議會國民黨團14日召開記者會指責，中央自己要求各級學校供應膳食「一率採用國內在地豬肉、牛肉之生鮮食材」，但卻於9日函復台中市府，指台中市學校午餐自治條例規定學校提供的午餐「不得檢出乙型受體素」的規定違憲「應屬無效」...

日本浪人生時代已結束 是因重考大學「不划算」？

為拚所好的大學，「1浪、2浪」理所當然的時代已經結束；近10年來日本大學入學考試（類似台灣學測）的重考生減少三成，大型的重考補習班接連關門。

新南向產學專班頻出包 學者評：招生無門路只能找仲介

教育部6月9日發函高苑科大，指該校透過菲律賓當地人力仲介招生違反規範，將列重大缺失。學者評析，南洋國家學生較缺乏語言、經...

公校師領不到公費快篩還要代發補教 基層怨被當宅急便

行政院日前協調中央流行疫情指揮中心，提供補習班及課照中心公費快篩試劑，將配發給補習班學生與教職員工。教育部委託各縣市40...

少子化衝擊 民眾黨團：公私立大學都該減招維護品質

今年4月三讀通過「私立高級中等以上學校退場條例」，民眾黨團認為，退場條例通過後短短不到2個月，已經傳出好幾所私校停招、停...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。