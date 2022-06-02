台海大開學士後多元專長培力專班 畢業後可考一等船副

近兩年航運界景氣興盛，航運公司求才若渴，不但起薪提高，獎金也相當誘人。想要轉換職場但非本科系畢業的社會人士，歡迎報考國立台灣海洋大學學士後多元專長培力方案專班，只要1年半就可以取得商船或輪機學士學位，獲得報考一等船副或一等管輪的資格。

目前陽明、萬海、裕民及中鋼皆與海大合作培育國內海事專業人才，除補助錄取生學雜費等相關費用，甚至提供生活津貼，也將提供海勤實習及工作機會。

海大為來自各行各業想要轉換職場航道者提供就學的管道，輪機工程學系及商船學系學士後多元專長培力課程專班提供專門知識與技術，1年半可取得學士畢業證書，即具有參加航海人員測驗一等船副或一等管輪之資格，考上後未來薪資可期。

就業方向除了航商，還可選擇郵輪、海巡署、離岸風電工作船、離島交通船等。今年首度採取商船及輪機聯合招生，一次最多可填寫8個志願。

國立台灣海洋大學111學年學士後多元專長培力方案（輪機、商船）招生報名至6月20日止：https://admission.ntou.edu.tw/info.aspx?v=2299