30歲以下、4產業移工讀四技二專進修部 最快9月開班

少子化不僅衝擊大學招生，也衝擊我國勞動力。國發會及教育部規畫自111學年起，由科大和企業合作開班，鼓勵製造業、營造業、農業及養護機構30歲以下、來台工作滿三年，且具備高中以上學歷的年輕移工，可進入四技二專進修部就讀，年輕移工畢業後可依「僑外生留台工作評點新制」或「留用外國中階技術人力政策」提升職能後在台居留，目標至2030年為六萬人。

國發會2021年推出強化人口及移民政策執行架構及做法規畫，望借助移工填補國內勞動力缺口。據國發會今年3月調查，目前共有16家企業，擬培育933位年輕移工，為進一步確認各校與企業是否成班，教育部將於6月7日召開研商會議，最快今年9月開班。

根據教育部初步規畫，考量移工工作特性包括輪班、大夜班，因此也提出六項原則。其中包含上課地點經與企業合作評估工作型態，如大夜班得不受上課地點法規限制；大專校院於前一學年度核定招生總名額內，有本國學生未招足情形者，得以外國學生名額補足，並應報教育部核定，同時也算入註冊率。

若以外加名額辦理專班，科系得暫緩列計生師比，但學校後續每學年度應配合生師比考核時程，提供年輕移工在職進修專班生師比相關數據；年輕移工每學期至少修九學分課程，學校應為移工規畫華語能力相關課程，如於升專二時，華語應達A2等級。

教育部也提到，考量年輕移工來台目的是工作，而非以求學為目的，因此企業所填報的年輕移工進修名額，不一定與年輕移工實際有意願進修的名額相等。教育部也將依企業需求確立進修技能及所在地點，媒合鄰近具相關科系及學制的技專校院協助開班。

私立科大協進會理事長、龍華科大校長葛自祥表示，台灣正面臨少子化，若能挹注進修部招生，科大端樂見其成。他也提到，目前龍華科大與日月光已為本地生開辦企業專班，由企業替學生出全額學雜費，學生白天在日月班上班，晚上在龍華上課，這套模式已經運作至少三年，越趨成熟，未來有望複製在年輕移工專班，提供企業、移工客製化服務。

中國科大校長唐彥博也肯定這項政策，但他提醒可藉各大學華語中心強化移工華語能力。另也要訂立基本收費基準，不要因招生噱頭而削價競爭，影響教學品質，也要留意不能排擠本地學生權益，政府也要把關企業品質，避免讓移工成為廉價勞力。

全國私校工會理事長尤榮輝認為，我國已修法提供外籍技術人力永久居留權，加上民主開放的社會，或可成為外籍移工努力求學學習技術的誘因，若企業和大學能提供學費補助，在課程安排也能就時間及空間配合移工就學需求，可以創造多贏局面，有利解決技術人力不足問題。

尤榮輝也提到，這項政策成敗關鍵在於企業僱主的支持，以及學校的合適的課程安排，並提供必要的華語訓練，也要嚴加考核，讓年輕移工確實能提升技術能力。