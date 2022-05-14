快訊

日圓狂貶…日本買房有賺頭？ 當心淪為「日圓定存」

邱議瑩確診 夫文化部長李永得快篩陰性、即起3+4居家隔離

教育部規定再鬆綁 台大等3校宣布遠距教學至期末

關注環境永續 新北舉辦暑期培訓營

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
新北市自2020年開始舉辦「新北永續未來學院」營隊活動，開辦以來培訓76名永續學員。圖／新北市環保局提供
新北市自2020年開始舉辦「新北永續未來學院」營隊活動，開辦以來培訓76名永續學員。圖／新北市環保局提供

為大專院校學生訂做的「新北永續未來學院」課程將開學，今年環保局針對不同年齡層加開3梯次2天1夜的系列營隊活動，包括「國中培訓營」、「高中培訓營」及「原鄉環保教育營隊」，期望藉由活動激發青年對於環境永續問題解方的思辨能力與創造力。

營隊報名期間自5月13日起至6月13日止，全程免費。環保局表示，為提升新世代對環境永續議題的影響力，新北市自2020年開始舉辦「新北永續未來學院」營隊活動，開辦以來培訓76名永續學員，許多高中生、大學生對於環境永續議題關注，今年再加開梯次以擴大推廣的年齡層。

包括專為國中生開辦的「新北永續未來學院 第一屆國中培訓營」將於7月5日至6日在環教設施場所「烏來雲仙樂園」舉行，凡設籍或就學於新北市之國民中學在學學生均可報名參加。

活動以「友善環境、付諸行動」的教育理念，帶領學員探尋雲仙豐富多元的生態環境、射箭體驗及檳榔葉鞘DIY課程，學習原住民族與自然和平共處的生活智慧，並邀請專業講師蒞臨現場與學員分享、交流，帶領學員由日常生活落實環保。

為高中生開辦的「新北永續未來學院 第一屆高中培訓營」將於7月19日至20日在貢寮龍門露營區辦理。隨著在地達人走讀卯澳漁村及馬崗潮間帶、水域生態和獨木舟體驗的環境教育課程，由帶領學員認識環境並親近海洋，進而學習如何在生活中投資自己成為海洋環境觀察家，並鼓勵學員勇於嘗試及探索，提昇對環境保護的醒覺及責任感，以行動力來解決當前環境問題。

另外文化保存也是永續環境教育很重要的一環，今年環保局特別以原族民族相關文化為主題加開營隊。以原住民族國、高中在學學生為主要招收對象的「原鄉環保教育營隊」定於7月7日至8日於烏來雲仙樂園舉辦，凡具原住民族身分或就讀烏來地區學校學生可優先入選。

營隊課程融合了環境教育與原住民人文精神，除規劃園區生態導覽、烏來泰雅族文化、射箭體驗等戶外互動式課程及青年氣候行動環境講座外，也邀請當地致力於烏來山野教育推廣的老師，透過遊戲帶領學員認識LNT(Leave No Trace)無痕山林運動，同時藉泰雅族文學作家瓦歷斯．諾幹的二行詩概念，結合藝術、人文、環境，指導學員創作個人木片二行詩，找尋對自我文化的認同及自身與環境的緊密連結，進而自發落實環保行動。

「第三屆新北永續未來學院」，則是定於8月2日至4日於中華電信學院板橋院本部辦理，今年永續未來學院3天2夜的營隊活動，參與對象鎖定為大專院校大學部在學學生(含大一新鮮人)。將以2022年地球日主題「投資我們的星球」貫串營隊精神，安排政府、企業、NPO等各業致力於環境永續之講師們蒞臨分享，共同探討青年氣候行動、循環經濟(衣物循環)、永續議題溝通法、新北淨零碳、能源鬥爭內幕、ESG永續投資等議題；以及透過資源回收場的參訪及淨溪行動體驗，帶領學員找回對土地的認同與關懷，期藉多元課程打開學員全局思維，以激發青年影響力帶動社會朝永續發展前進。

競賽活動及成果發表之總獎項可獲50至200萬點環保綠點獎勵，還有額外加碼的獎勵，完成課程的學員將授予結業證書或「新北永續青年大使」證書，鼓勵學員持續在生活中發揮創新力及執行力，創造領導行動藍圖，以實際行動投資地球。環保局提醒，4梯次營隊報名時間皆自5月13日至6月13日截止。

報名官網：https://www.epd.ntpc.gov.tw/Activity

為高中生開辦的「新北永續未來學院 第一屆高中培訓營」將於7月19日至20日在貢寮龍門露營區辦理。圖／新北市環保局提供
為高中生開辦的「新北永續未來學院 第一屆高中培訓營」將於7月19日至20日在貢寮龍門露營區辦理。圖／新北市環保局提供

烏來 青年

延伸閱讀

蓋草蓆抑制高屏溪揚塵 高市環保局解決河川揚塵出奇招

雙和醫院醫師涉散播不實言論 新北：最高可罰300萬

影／居家照護首破10萬 新北染疫者最常問這3題

新北醫師涉造謠 陳其邁指惡劣要求公開道歉

相關新聞

高雄青春設計節在駁二特區登場 總獎金破百萬

「青春設計節」即起在高雄駁二藝術特區登場，這項專屬於設計科系學生的新銳設計平台，不畏疫情持續舉辦，今年的創意設計競賽，也...

關注環境永續 新北舉辦暑期培訓營

為大專院校學生訂做的「新北永續未來學院」課程將開學，今年環保局針對不同年齡層加開3梯次2天1夜的系列營隊活動，包括「國中...

會考數學科像在考國文 教師揭真相：素養題庫供不應求

隨著新課綱出現，國中教育會考的素養題型比重越來越重，卻常遭批評如「數學科感覺在考國文」。國中老師表示，素養題需要很高的專業人力與時間成本，沒辦法快速大量產出。素養題型通常都先有一大篇文字，考驗學生的閱讀能力及耐心，有的題型更搭配圖表，考驗孩子的統整及分析能力。 以數學科為例，傳統命題基本原則是言簡意賅，素養命題則營造生活情境所需的圖表、文字敘述，往往題幹冗長，很吃學生的閱讀能力。素養命題也因此引發反對，質疑究竟是在考學生的數學能力還是閱讀能力。

私校校長須經遴選會 挨批多此一舉

行政院會昨通過「國民教育法」部分條文修正草案，增列教師員額編制、強化常態分班、無國籍學生進入學校就學等，同時增訂公立學校...

公務員、教師勞動節卻不算勞工 全教總籲改成國定假日

2022年五一勞動節適逢周日，適用勞基法的「勞工」補假一天，但不適用勞基法的「勞工」沒有放假，只能繼續上班。全國教師工會...

個人申請疫情方案評分占比異動 大學：僅2情況才適用

有教育團體今天稱，包括國立台灣大學等頂大個人申請二階大幅調高學測、書面審查占比，違背108課綱精神，不應因疫情影響如此處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。