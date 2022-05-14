關注環境永續 新北舉辦暑期培訓營

為大專院校學生訂做的「新北永續未來學院」課程將開學，今年環保局針對不同年齡層加開3梯次2天1夜的系列營隊活動，包括「國中培訓營」、「高中培訓營」及「原鄉環保教育營隊」，期望藉由活動激發青年對於環境永續問題解方的思辨能力與創造力。

營隊報名期間自5月13日起至6月13日止，全程免費。環保局表示，為提升新世代對環境永續議題的影響力，新北市自2020年開始舉辦「新北永續未來學院」營隊活動，開辦以來培訓76名永續學員，許多高中生、大學生對於環境永續議題關注，今年再加開梯次以擴大推廣的年齡層。

包括專為國中生開辦的「新北永續未來學院 第一屆國中培訓營」將於7月5日至6日在環教設施場所「烏來雲仙樂園」舉行，凡設籍或就學於新北市之國民中學在學學生均可報名參加。

活動以「友善環境、付諸行動」的教育理念，帶領學員探尋雲仙豐富多元的生態環境、射箭體驗及檳榔葉鞘DIY課程，學習原住民族與自然和平共處的生活智慧，並邀請專業講師蒞臨現場與學員分享、交流，帶領學員由日常生活落實環保。

為高中生開辦的「新北永續未來學院 第一屆高中培訓營」將於7月19日至20日在貢寮龍門露營區辦理。隨著在地達人走讀卯澳漁村及馬崗潮間帶、水域生態和獨木舟體驗的環境教育課程，由帶領學員認識環境並親近海洋，進而學習如何在生活中投資自己成為海洋環境觀察家，並鼓勵學員勇於嘗試及探索，提昇對環境保護的醒覺及責任感，以行動力來解決當前環境問題。

另外文化保存也是永續環境教育很重要的一環，今年環保局特別以原族民族相關文化為主題加開營隊。以原住民族國、高中在學學生為主要招收對象的「原鄉環保教育營隊」定於7月7日至8日於烏來雲仙樂園舉辦，凡具原住民族身分或就讀烏來地區學校學生可優先入選。

營隊課程融合了環境教育與原住民人文精神，除規劃園區生態導覽、烏來泰雅族文化、射箭體驗等戶外互動式課程及青年氣候行動環境講座外，也邀請當地致力於烏來山野教育推廣的老師，透過遊戲帶領學員認識LNT(Leave No Trace)無痕山林運動，同時藉泰雅族文學作家瓦歷斯．諾幹的二行詩概念，結合藝術、人文、環境，指導學員創作個人木片二行詩，找尋對自我文化的認同及自身與環境的緊密連結，進而自發落實環保行動。

「第三屆新北永續未來學院」，則是定於8月2日至4日於中華電信學院板橋院本部辦理，今年永續未來學院3天2夜的營隊活動，參與對象鎖定為大專院校大學部在學學生(含大一新鮮人)。將以2022年地球日主題「投資我們的星球」貫串營隊精神，安排政府、企業、NPO等各業致力於環境永續之講師們蒞臨分享，共同探討青年氣候行動、循環經濟(衣物循環)、永續議題溝通法、新北淨零碳、能源鬥爭內幕、ESG永續投資等議題；以及透過資源回收場的參訪及淨溪行動體驗，帶領學員找回對土地的認同與關懷，期藉多元課程打開學員全局思維，以激發青年影響力帶動社會朝永續發展前進。

競賽活動及成果發表之總獎項可獲50至200萬點環保綠點獎勵，還有額外加碼的獎勵，完成課程的學員將授予結業證書或「新北永續青年大使」證書，鼓勵學員持續在生活中發揮創新力及執行力，創造領導行動藍圖，以實際行動投資地球。環保局提醒，4梯次營隊報名時間皆自5月13日至6月13日截止。