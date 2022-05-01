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台鐵51停駛衝擊統測579名考生 教部補助34萬元通勤費

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
因應台鐵五一不加班，教育部補助考生接駁費用，共計579名考生申請，經費粗估約34萬元。記者邱瓊玉／攝影
因應台鐵五一不加班，教育部補助考生接駁費用，共計579名考生申請，經費粗估約34萬元。記者邱瓊玉／攝影

近8萬考生報名的四技二專統測第二天登場，今年除了本土疫情讓師生如臨大敵，台鐵企業工會發起五一勞動節不上班，也讓部分以台鐵通勤的考生交通受阻，教育部日前承諾會支應接駁費。據教育部統計，截至昨日中午12時，共有579名考生申請，經費粗估約新台幣34萬元。

立法院教育及文化委員會日前邀請教育部長潘文忠出席專案報告，潘文忠會前接受媒體聯訪，針對台鐵5月1日班車停駛，他表示，教育部已以最高的規格來進行後續對考生提醒與協助，現在已設定5月1日沒有火車行駛的情境下，提醒考生要提前找到替代方案。

潘文忠也說，已全面提醒高中職，請學校關心沒有其他交通替代方案或家人接送的學生，學校務必協助學生安排，或是用接駁車遊覽車甚至計程車，即時將考生送達考場，所需費用教育部會全面協助。

教育部表示，因應台鐵五一不加班，補助考生接駁費用，截至昨天中午12時為止，579名考生申請，經費粗估約新台幣34萬元。

統測第二天，考生陸續進入考場。記者黃義書／攝影
統測第二天，考生陸續進入考場。記者黃義書／攝影

教育部 台鐵 潘文忠

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