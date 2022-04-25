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台灣首府大學申請停招？ 教育部證實這個系申請中

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
台灣首府大學今天傳出校長向一級主管及系主任宣達董事會決定，首府大將向教育部申請停招。本報資料照片
台灣首府大學今天傳出校長向一級主管及系主任宣達董事會決定，首府大將向教育部申請停招。本報資料照片

台灣首府大學今天傳出校長向一級主管及系主任宣達董事會決定，首府大將向教育部申請停招。不過校方表示，一切還在校內討論階段，但確實有決定朝大學部停招的方向去規畫。教育部對此表示，台首大確實有申請112學年度飯店管理學系（學士班）停招，目前正併同其他大學校院增設、調整院系所學位學程案進行專業審查後，預計於111年7月底前核復學校。

教育部表示，有關大學校院申請院、系、所、學位學程停招案，依大學法規定，系所增設、調整、停招、裁撤係屬大學自主權責，由各校衡酌自身辦學條件、師資及設備等資源後，自主進行系所增設調整，經校內程序及校務會議通過後函報本部申請。

教育部說，另依「專科以上學校總量發展規模與資源條件標準」，專科以上學校申請增設、調整院、所、系、科與學位學程及招生名額總量，應提校內相關會議通過；停招、整併、更名者，應與權益受影響之教職員工生溝通，說明權益保障措施，至遲於校務會議召開一個月前公告周知，並經校務會議審議通過。

不過教育部也證實，台灣首府大學112學年度申請飯店管理學系（學士班）停招，刻正併同其他大學校院增設、調整院系所學位學程案進行專業審查後，預計於111年7月底前核復學校。

台首大校長張淑中今天也向媒體表示，實情是校方接獲董事長指示，「思考往大學部停招、研究所續辦方向經營」，但一切還在校內討論階段；台首大到今天為止校務營運都正常，但確實有決定朝大學部停招的方向去規畫。

教育部 台灣首府大學

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