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「百萬助學金」助弱勢生 高雄餐旅中餐廚藝系獲支持

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
國立高雄餐旅大學中餐廚藝系主任陳嘉謨（右）最近發起「百萬助學金」幫助弱勢學生的活動，昨晚再獲得意門生、膳馨民間創作料理負責人鄭乃綱（左）旗下另一品牌「馨苑小料理」支持。記者黃寅／攝影
國立高雄餐旅大學中餐廚藝系主任陳嘉謨（右）最近發起「百萬助學金」幫助弱勢學生的活動，昨晚再獲得意門生、膳馨民間創作料理負責人鄭乃綱（左）旗下另一品牌「馨苑小料理」支持。記者黃寅／攝影

不忍學生為趕打工發生車禍，甚至失去生命，國立高雄餐旅大學中餐廚藝系主任陳嘉謨最近發起「百萬助學金」幫助弱勢學生的活動，昨晚他到台中市與得意門生、膳馨民間創作料理負責人鄭乃綱談起勸募的近況，鄭乃綱當場答應，除了已率先響應的膳馨會定期捐獻，他的另一品牌「馨苑小料理」亦加入贊助行列，為學弟妹盡一份心力。

陳嘉謨原是中部飯店的知名行政總主廚，也曾擔任國宴廚師，20多年前轉入學術界傳承廚藝。他說，他發現系上有些學生因為家境清寒，為了賺生活費而四處打工，要上課又要趕著工作下，經常在路上發生車禍，甚至失去寶貴的生命。因此，他去年接任系主任後，向學校報准發起百萬助學金活動，希望藉由助學金幫助弱勢學生，讓他們能在學校裡工作，由學校發給助學金，不必在校外奔波。

陳嘉謨的想法獲得味丹企業、凱亞養殖場、安永生物科技、老新餐飲等企業和校友支持，昨晚他回到台中參觀鄭乃綱承接市府歷史建築一德洋樓（林懋陽故居）經營的現況時，又獲鄭乃綱承諾旗下的另個品牌馨苑小料理也加入贊助行列。

鄭乃綱說，他從高餐畢業，受學校和老師的幫助，才有能力在業界生存，「阿謨師（陳嘉謨）」對發揚中餐有著使命，並把這份使命在學校傳承，他希望自己習得了這些技藝後也能繼續傳播；學校還有很多學弟妹正準備進入職場，當學校有此機會可以讓他貢獻，他很樂於幫助學弟妹，未來讓中菜、台菜更廣為人知，並繼續傳承下去。

膳馨民間創作料理連續兩年獲得米其林餐盤推薦，去年即使疫情仍創下億元營業額；馨苑小料理亦獲米其林必比登推薦，承接一德洋樓經營後，目前僅在試營運階段，訂位情況即已十分火紅，將擇日正式開幕。

國立高雄餐旅大學中餐廚藝系主任陳嘉謨（中）最近發起「百萬助學金」幫助弱勢學生的活動，昨晚再獲得意門生、膳馨民間創作料理負責人鄭乃綱（左）旗下另一品牌「馨苑小料理」支持。記者黃寅／攝影
國立高雄餐旅大學中餐廚藝系主任陳嘉謨（中）最近發起「百萬助學金」幫助弱勢學生的活動，昨晚再獲得意門生、膳馨民間創作料理負責人鄭乃綱（左）旗下另一品牌「馨苑小料理」支持。記者黃寅／攝影
國立高雄餐旅大學中餐廚藝系主任陳嘉謨最近發起「百萬助學金」幫助弱勢學生的活動，獲得味丹企業、凱亞養殖場、安永生物科技、老新餐飲等企業和校友支持。圖／陳嘉謨提供
國立高雄餐旅大學中餐廚藝系主任陳嘉謨最近發起「百萬助學金」幫助弱勢學生的活動，獲得味丹企業、凱亞養殖場、安永生物科技、老新餐飲等企業和校友支持。圖／陳嘉謨提供

打工 車禍

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