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大專學雜費凍漲18年！校長盼合理調整 教育部冷回應

聯合報 / 記者潘乃欣／雲林即時報導
全國162所大專校長13日在雲林科技大學參與大學校長會議，全體代表呼籲教育部鬆綁學雜費調漲機制。記者潘乃欣／攝影
全國162所大專校長13日在雲林科技大學參與大學校長會議，全體代表呼籲教育部鬆綁學雜費調漲機制。記者潘乃欣／攝影

大專校院學費凍漲18年，全國162所大專今天在雲林科技大學參與大學校長會議，全體代表呼籲教育部鬆綁學雜費調漲機制。教育部高教司長朱俊彰對此回應，將與大學主管代表一起尋求社會對調漲學雜費的共識；不過，因應軍公教今年全面調薪4％增加高教人事成本，教育部承諾替配合調薪私校增加至多75％常態性補助。

朱俊彰表示，調漲學雜費要考量受教者負擔能力，將與4個大專校院協進會一起尋求社會共識。但考量各大專受物價提升和軍公教調薪政策的影響，將以增加獎補助、常態性協助方式來改善教研環境。

私立科技大學校院協進會理事長葛自祥表示，今天聽聞教育部決議增加至多75％常態性，私立科大協進會預計進一步達成協議，一起凍漲學雜費。

不過，私立大學校院協進會理事長吳永乾對此表示，他聽到教育部願替私校補充至多75％人事費的方案，相當感謝，但學校的辦學成本增加100％，遠多於教育部補助。再者，這樣的常態性補助，不應該和學雜費調整議題混為一談。

另一名不具名大學校長表示，教育部補助公立大學一年就是500億、私立250億左右，高教預算整體就那麼多，教育部如果要常態編列這筆補助，除非是承諾額外增列，否則就只是排擠其他社教、國教的預算，「是挖人肉讓人吃飽。」

吳永乾進一步說，校長們的訴求很簡單，就是盼教育部回歸到正常性的學雜費調整機制。

事實上，為讓學雜費隨物價調整，我國學雜費調整有一公式，包括國內家戶可支配所得、薪資和物價水準3項目，各占3成到3成5。但教育部多年來以民意為訴求，不鼓勵甚至婉拒大專調整學雜費。

舉例來說，私立世新、中原、實踐大學向教育部申請調漲2018年學士學雜費遭否准，結果台北高等行政法院判決教育部敗訴。朱俊彰對此解釋，教育部之所以敗訴，主因是法院認為教育部當時未用法規來否准。未來教育部審核大學調漲學雜費時，會確實按照學雜費收取辦法，把核准或否准的原因說清楚。

教育部 高教

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