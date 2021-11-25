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校園的天然空氣清淨機！台中25校獲環保署補助設綠牆

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市忠明國小申請環保署空氣綠牆計畫，獲補助在教室走廊女兒牆外側，種植具淨化空氣效益的植栽，打造天然空氣清淨機。圖／台中市環保局提供
台中市忠明國小申請環保署空氣綠牆計畫，獲補助在教室走廊女兒牆外側，種植具淨化空氣效益的植栽，打造天然空氣清淨機。圖／台中市環保局提供

台中市環保局推動「校園清淨空氣綠牆」計畫，獲環保署專案補助176萬元，在全市25所國中、小校園設置綠牆植栽，教室外種植龍吐珠、使君子、武竹、馬纓丹、金銀花等植栽。環保局說，綠牆是最天然、節能的空氣淨化機，除了校園綠美化還能改善空氣品質、幫助室內降溫，這項專案鼓勵校園主動提出申請，環保局會協助輔導，明年希望增加社區和幼兒園

台中今年有25校提出申請空氣綠牆計畫，環保署均核准補助，總設置面積358平方公尺，綠化成績名列前茅，清淨空氣綠牆設置除可阻擋室外空汙，也可提升室內空氣品質、滯塵和調節溫度效益。

環保局指出，校園清淨空氣綠牆是在教室走廊女兒牆外側花台，選擇照顧難度不高的植栽，環保署建議具淨化空氣效益的植物有武竹、馬纓丹、炮杖花、波士頓腎蕨、大鄧柏、薜荔、吊蘭或金銀花等，學校可根據校園空間規劃，選擇攀爬型或垂墜型，台中25校多選擇垂墜型布置。

依國際研究清淨空氣綠牆改善空氣品質成果顯示，垂直綠牆可降低二氧化氮濃度40％、懸浮微粒PM10降60%，也能降低教室內的PM2.5濃度10%、臭氧30%，平均室內降溫約1.8℃。環保局說，植生綠牆具自我循環淨化空氣功能，是不用插電的空氣清淨幫手，最自然環保的空氣清淨機。

環保局長陳宏益表示，空氣綠牆計畫鼓勵各單位主動申請，今年25校也申請計畫書很順利均核准通過，有意願加入的公部門、各校園環保局能協助輔導申請計畫。明年起會擴大推廣至社區活動中心、公立幼兒園、公有單位及環保夜市等

台中市和平國小申請環保署空氣綠牆計畫，獲補助在教室走廊女兒牆外側，種植具淨化空氣效益的植栽，打造天然空氣清淨機。圖／台中市環保局提供
台中市和平國小申請環保署空氣綠牆計畫，獲補助在教室走廊女兒牆外側，種植具淨化空氣效益的植栽，打造天然空氣清淨機。圖／台中市環保局提供
台中市軍功國小申請環保署空氣綠牆計畫，獲補助在教室走廊女兒牆外側，種植具淨化空氣效益的植栽，打造天然空氣清淨機。圖／台中市環保局提供
台中市軍功國小申請環保署空氣綠牆計畫，獲補助在教室走廊女兒牆外側，種植具淨化空氣效益的植栽，打造天然空氣清淨機。圖／台中市環保局提供

空氣品質 環保署 幼兒園

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