尚無官員為學習歷程遺失案負責 全教總批教育部消極

今年9月25日始有媒體揭露全國2.5萬筆高中學習歷程檔案上傳後遺失，此案至今逾1個月。教育部長潘文忠曾在9月26日的記者會公開表示，先解決遺失問題，之後會對主管此事的教育部國教署進行行政究責。行政院長蘇貞昌也多次表示「已要求教育部究責」，不過究責名單尚未出爐。

潘文忠在9月26日記者會結束後，再未提部內行政究責規畫。他今年10月13日到立法院報告業務並備詢，會前接受媒體聯訪，只提到會依照採購法及契約，檢討出包導致檔案遺失的廠商。

多名國民黨立委表示，高中學習歷程檔案攸關高中生升學權益，教育部應有官員為此事檢討、究責，甚至潘文忠應該下台負責，而非推給教育部自己找的外包商。

全國教師工會總聯合會（全教總）今天也發布新聞稿表示，近8000名高中生學習歷程檔案消失事件，到現在彷彿從未發生過一樣，令人不禁質疑，教育部難道打算「頭過身就過」嗎？説好的究責呢？

該會指出，教育部竟然還沒有任何官員為此負起責任，目前準備將矛頭指向委外廠商，試圖以廠商的法律責任，迴避作為教育行政單位應負的政治責任與監督之責。全教總對教育部的消極迴避，表達強烈的不滿與不可思議。

全教總強調，資安問題是行政院極為重視的課題，學習歷程檔案又攸關國人對考招變革的信心，無論從什麼角度，教育部消極與規避責任的態度，實讓國人難以接受。

全教總回顧，這已經不是學習歷程檔案第一次出包，去年就發生過學生上傳後檔案卻消失的狀況。可是教育部除請受影響的學生重新上傳檔案外，似乎沒有其他因應方式，也不見事後檢討，以致於今年爆發更大規模的失誤。

教育部今晚回應，目前優先協助學校辦理學習歷程檔案提交作業，告一段落後，將依照立法院教育及文化委員會決議，在11月12日前提出書面檢討報告，並在報告中說明精進作為及行政究責。