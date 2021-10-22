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金大辦原住民族語教學工作坊 教學生大講母語

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金大原住民族學生資源中心舉辦專業對話暨課程設計增能工作坊活動，邀請王吳巫宓老師主講。圖／金大提供
金大原住民族學生資源中心舉辦專業對話暨課程設計增能工作坊活動，邀請王吳巫宓老師主講。圖／金大提供

金大現有原住民族學生約60名，為了增進學生多元文化認識和推廣，金大的原住民族學生資源中心特別舉辦「專業對話暨課程設計增能工作坊」活動，邀請在金門深耕族語教學多年的王吳巫宓老師主講，講授原住民族語及教學方法，學生都相當感興趣。

台灣為多語言、多民族與多文化的社會，目前官方認定的原住民族有16個族群，原住民族教育的落實與成效是社會進步的重要指標。金門大學表示，此次活動是透過互動遊戲與歷史傳承的分享中，提供學生許多認識自我族群文化的方法，並讓參與者從中得到很多的啟發。

金大校長陳建民表示，金大現有原住民族學生約60名，學生個性活潑、樂觀，學習態度也很認真，學校並在獎助學金、課業、工讀、住宿、就業等方面給予很多支持。期盼透過活動，讓該校原住民學生更加認識自身族群的文化，並加深對族群的認同感。

金大原資中心主任吳一德指出，推動原住民族語文教育不僅是保障原住民族基本人權，落實多元文化的教育課題，亦有助於具體保存多語言文化資產，促進我國對世界文化多樣性的貢獻。吳一德也說，族語是讓原住民夥伴們認識自我文化最直接的方式，透過本次活動的演講，除讓學生更認識自身族語的文化，並讓其吸收多元的族語教學方法，進而成為能發揚本族群文化的推廣種子。

王吳巫宓提及，語言是原住民族靈魂與文化的載體，文化是原住民族發展的命脈，藉由族語的學習，可達到強化自我及民族認同，培養使用族語的習慣，積極傳承文化與面對世界潮流。

參加本次活動的學生則表示，王老師提供很多教學互動的方法，像是提供小獎品或是透過族語歌謠吸引學習者注意力等，這些都是很好的教學小訣竅。在活動中學習到很多寶貴的知識，未來希望各種族語和文化都能更多的重視、發揚。

金大表示，此次活動以原住民族文化主體性的觀點，協助學生拓展學習或使用族語的場域，並自我精進族語的溝通能力，進而樂於傳承民族文化。

金大的原住民族學生資源中心舉辦「專業對話暨課程設計增能工作坊」活動，邀請在金門深耕族語教學多年的王吳巫宓老師主講，師生合影。圖／金大提供
金大的原住民族學生資源中心舉辦「專業對話暨課程設計增能工作坊」活動，邀請在金門深耕族語教學多年的王吳巫宓老師主講，師生合影。圖／金大提供

原住民 語言 金門

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