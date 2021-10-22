金大辦原住民族語教學工作坊 教學生大講母語

金大現有原住民族學生約60名，為了增進學生多元文化認識和推廣，金大的原住民族學生資源中心特別舉辦「專業對話暨課程設計增能工作坊」活動，邀請在金門深耕族語教學多年的王吳巫宓老師主講，講授原住民族語及教學方法，學生都相當感興趣。

台灣為多語言、多民族與多文化的社會，目前官方認定的原住民族有16個族群，原住民族教育的落實與成效是社會進步的重要指標。金門大學表示，此次活動是透過互動遊戲與歷史傳承的分享中，提供學生許多認識自我族群文化的方法，並讓參與者從中得到很多的啟發。

金大校長陳建民表示，金大現有原住民族學生約60名，學生個性活潑、樂觀，學習態度也很認真，學校並在獎助學金、課業、工讀、住宿、就業等方面給予很多支持。期盼透過活動，讓該校原住民學生更加認識自身族群的文化，並加深對族群的認同感。

金大原資中心主任吳一德指出，推動原住民族語文教育不僅是保障原住民族基本人權，落實多元文化的教育課題，亦有助於具體保存多語言文化資產，促進我國對世界文化多樣性的貢獻。吳一德也說，族語是讓原住民夥伴們認識自我文化最直接的方式，透過本次活動的演講，除讓學生更認識自身族語的文化，並讓其吸收多元的族語教學方法，進而成為能發揚本族群文化的推廣種子。

王吳巫宓提及，語言是原住民族靈魂與文化的載體，文化是原住民族發展的命脈，藉由族語的學習，可達到強化自我及民族認同，培養使用族語的習慣，積極傳承文化與面對世界潮流。

參加本次活動的學生則表示，王老師提供很多教學互動的方法，像是提供小獎品或是透過族語歌謠吸引學習者注意力等，這些都是很好的教學小訣竅。在活動中學習到很多寶貴的知識，未來希望各種族語和文化都能更多的重視、發揚。