金山高中攜手台北城市科大 簽訂策略聯盟

台北城市科大民生學院擁有觀光、休閒、旅館、烘培與餐飲科系，與金山高中餐飲學程有相當多合作機會，因此台北城市科大攜手金山高中簽訂策略聯盟，未來兩校不論在師資、教學資源與人才培育都會有更緊密合作，為學生開創更多元的未來道路。

台北城市科大校長馮美瑜說，其實現在就有跟金山高中有合作，從師資的合作到寒暑假的營隊舉辦都有，這次的策略聯盟簽訂，就是希望透過更緊密與深化的合作，為雙方的學生開創更不一樣的教學與資源。

在策略聯盟的簽約現場，台北城市科大民生學院下所有科系主任都一同出席，雙方教師共同討論與交流未來的合作規劃方針，而金山高中家長會長也來到現場共同見證，期待在策略聯盟簽訂之後，金山高中的孩子們能夠擁有更多的資源，在探索興趣的路上也可以擁有更多的選擇。

金山高中校長賴來展則是表示，尚未簽訂策略聯盟前，雙方學校就已經有不少合作項目，學生也在台北城市科大舉辦的競賽中獲得不少佳績，而新北市府教育部局在111年也推動大教育計畫，其中一項就是在地就學大聯盟，就是希望高中職學校能夠與大專院校合作，引進更多教學資源讓學生受益，而金山高中這次與城市科大的策略聯盟就是希望疼過未來更緊密的師資、教學資源與課程的策略聯盟合作，讓金山高中的學生有更不一樣的學習環境，並開創更多元的學習視野。