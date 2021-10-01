高中生壓線上傳學習歷程鬧塞車 國教署緊急放寬至10/31

全國各高中職開放讓學生上傳學習歷程檔案至9月30日，未料昨日系統大塞車，上周也發生暨大出包事件，導致8000名學生、2.5萬筆資料遺失，學生須重新補傳。教育部國教署今天表示，日前已通知各高中職放寬上傳期限至10月31日，各校可於9月30日至10月31日期間，自行擇一日定為學生上傳學習歷程檔案的截止期限，讓學生分流上傳。

台灣青年民主協會表示，9月30日是原訂檔案上傳截止時間，卻陸續傳出有學生無法登入系統的狀況，等待系統近2小時仍無法登入，還有學生感嘆「等到連花都謝了」，且無法登入系統的狀況也早就不是第一次發生，雖然許多同學都肯定學習歷程檔案的設置立意良善，但這樣問題連連的系統，卻可能讓師生們喪失信心，希望教育部能儘速解決系統問題。

國教署則回應，過去各學期，各校學生上傳學習歷程檔案至公版模組的截止期限較為分散，不會特別集中於特定時間上傳，今年因疫情讓學校停課，各校普遍將學生上傳109學年度第2學期檔案的截止期限訂在9月30日，近2日有大量學生上傳檔案，導致系統瞬間流量大增、主機負荷提高、作業時間拖慢。

國教署表示，日前已向各校宣導，各校得於9月30日至10月31日期間，擇一日定為學生上傳學習歷程檔案的截止期限；國教署另已於9月30日再次向各校宣導，建議各校酌予延長上傳期限，使學生分流上傳。

國教署也強調，學校雖可自主決定學生上傳檔案的期限，但因應近日瞬間系統流量大增，拖慢上傳檔案作業的情形，請學校再彈性延長上傳期限，讓每一位想使用系統的學生，都能順利上傳檔案。