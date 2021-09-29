分科測驗改60級分合理嗎？立法院今舉行公聽會

明年起大學指考更名分科測驗，原定每科滿分為45級分，外界認為計分太粗略。後來，大學招聯會上個月底宣布呼應外界意見，調整為每科60級分，並增加分發入學同分參酌比序項目，避免同分者眾、超額錄取情形。立法院教育及文化委員會今天上午9時將舉行公聽會蒐集各界意見。

仍有民眾主張分科測驗應採每科一到一百分的「百分制」來計分，教育部說明，改採級分制是為落實科科等值、避免考生分分計較的多元入學精神。至於為何從原定的45級分改為60級分，主要是考量少部分競爭激烈的校系，可能產生同級分超額錄取風險，尤其是設有名額控管的醫學系、牙醫系、師培及公費生，若出現同分情形，也無法增額錄取，因此調整計分。

大學招聯會執行秘書、中央大學教務長王文俊表示，60級分制已在招聯會拍板，不會再更動。教育部次長劉孟奇也說，相關制度擬定尊重招聯會決議。

教育部表示，他們和大學招聯會都很重視各界回饋，已請招聯會對高中端師生、家長說明分科測驗採級分制理念，並盡早公告大學分發入學改採級分制後的校系錄取門檻模擬資料，以利高中輔導工作。

教育部也說明，分科測驗共考數甲、物理、化學、生物、歷史、地理、公民與社會7科，考生可自由選考，各科測驗範圍為部定必修與加深加廣選修。

今天公聽會也將討論大學雙聯學位的精進方向，也就是由國內大學與國外大學合作開設雙聯學位，開放學生先在國內讀書，而後轉往國外攻讀學位，有望同時取得學士與碩士學位。

教育部統計，最近一年就讀雙聯學位人數略減，國內生從106學年的1092人，提升到107學年1541人，再到108學年略降為1470人；國外學生則從106學年的1082人，提升為107學年的1132人，到108學年反降為1098人。

考量新冠肺炎疫情持續影響全球，教育部表示將因應疫情，採計國外遠距課程，開放學生即便因疫未出國、在家修習國外大學遠距課程，也能取得學歷證明。

此外，教育部承諾挹注更多資源提升高教國際化，鼓勵各大專校院申請高等教育深耕計畫、特色領域研究中心計畫、私校獎補助、新南向計畫等。另也在今年9月啟動「大專校院學生雙語化學習計畫」，鼓勵各校開設更多全英語雙聯學位課程，提升本國學生英語力。