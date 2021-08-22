臺灣文化協會成立百年 文學館追尋文協百年後文學光影

蔣渭水在1921年創辦臺灣文化協會，成立已滿百年，國立台灣文學館於8月舉辦「文協ｘ文學—臺灣文學運動系列講座」，並與高雄文學館合辦「文學的光影」系列場次。首場次「理想，給最弱的聲音」，9月4日下午2點在高雄文學館文學沙龍舉辦紀錄片播映及映後座談，由文學台灣基金會董事長鄭烱明、春暉出版社社長陳坤崙擔任與談，回顧台灣文學的艱辛歲月中，作家們是如何以創辦雜誌來守護本土文學的歷程。

高雄文學館表示，1920年代台灣新文學運動興起，知識分子將所學的近代思潮主義，轉化為關注台灣進步的實際行動。1982年因有感本土文學發展的諸多受限，當時在高雄的作家葉石濤，與詩人鄭烱明、陳坤崙、曾貴海、許振江、評論家彭瑞金等人，發起創辦《文學界》雜誌，發行28期後於1989年停刊；1991年再由《文學台灣》雜誌接續，穩定發行至今已119期。兩本雜誌在文壇和學院研究資源尚未健全的年代，率先推出多期作家研究專題，為台灣文學史料的建構打下良好基礎。

詩人陳坤崙創辦的「春暉出版社」不僅是《文學台灣》雜誌編務運作的重要後盾，也為不少本土創作出版提供關鍵資源協助。而持續發行餘30年《文學台灣》雜誌的「文學臺灣基金會」，2018年以其在文學推廣的長期貢獻獲得高雄文藝獎肯定。

9月4日座談會將公開播映由蔡靜茹導演拍攝的「文學的光影」紀錄片，映後由詩人鄭烱明及陳坤崙分享創辦雜誌的緣起及艱辛的歷程，與眾人一同回溯70、80年代、看見台灣文學一路走來的深刻足跡。第二場次「身影紀錄與影像閱讀」，9月12日將於國立台灣文學館舉辦，主講人為紀錄片導演蔡靜茹、影評人鄭秉泓。

高雄文學館「作家風華系列」，9月11日上午10點於文學沙龍舉辦作家王希成的《只是近黃昏》新書發表會。王希成曾任《太極拳》雜誌社發行人兼總編輯，為港都文藝學會副理事長、喜菡文學網駐站作家、草山文苑詩版版主，創作多為工廠勞動者發聲。 文學台灣基金會董事長鄭烱明（右一）與春暉出版社陳坤崙社長（左二），9月4日出席，回顧台灣文學的艱辛歲月中，作家們是如何以創辦雜誌來守護本土文學的歷程。圖／高市圖提供

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