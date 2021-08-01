快訊

用安博看盜播奧運被抓包 黑人陳建州道歉了

潛艦國造正式邁入下階段 助台造艦直布羅陀GL公司約滿離台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

成大文學院長罕見出任副校長 陳玉女今上任

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
成大文學院長陳玉女8月1日起出任副校長。圖／成大提供
成大文學院長陳玉女8月1日起出任副校長。圖／成大提供

「希望外界想到成大，不是只有理工！」國立成功大學文學院長陳玉女今天出任副校長。成大以工科起家，過去少見有文學院長升任副校長，陳玉女表示，期待未來學校培養的理工人能更有人文底蘊。

陳玉女表示，成大以理工起家，培育理工、高科技、醫學各領域人才都有卓越成績，而培養理工人才需要人文底蘊當基礎，人文科學在精神層次或實用層面都要回應社會所需。成大以往就有深厚的人文底蘊，希望善用成大長期累積的人文成果與資源，因應時代潮流與社會脈動，呈現以人文為主軸的新論述。

學校表示，陳玉女是成大歷史系74級的校友，1989年考取「中日交流協會獎學金」赴日本國立九州大學攻讀東洋史，是研究明、清時期佛學歷史的先期學者之一，留學日本7年取得碩、博士學位後，進入成大歷史系服務，曾經擔任文學院副院長、歷史系主任、文學院長，是不折不扣的「成大人」。

陳玉女在文學院長任內，推動「踏溯台南」跨域通識教育。陳玉女說，台南是台灣文化的起點，有豐厚的歷史人文，「踏溯台南」的課程讓學生走出教室，實地探索臺南的歷史脈絡、環境變遷、多元族群、文化形成與社會脈動，了解台南當代都市發展與未來願景

展望未來，陳玉女希望樹立全人教學典範，讓人文素養內化，成為進入各領域的養分。以成大累積的人文資源，呈現成大校訓「窮理致知」的核心價值，展現成大的人文厚度。

成大文學院長陳玉女8月1日起出任副校長。圖／成大提供
成大文學院長陳玉女8月1日起出任副校長。圖／成大提供

成大 日本 願景

延伸閱讀

麟洋配摘金 成大前文學院長作詩祝賀姪子與搭檔「後生可畏」

2021臺灣文學獎 創作獎首度線上贈獎典禮

指考國文／中間偏難 師：回歸文學、語文領域

在線上遇見蘇東坡！ 3齣東坡劇明起線上限時限次觀賞

相關新聞

育兒津貼加碼8月1日開跑 竹縣公幼學費降1000元

新竹縣政府積極增加公共化教保服務，新竹縣公共化教保服務比例從去年49%增加到56%，教育處表示，今年8月1日起教育部推動...

成大文學院長罕見出任副校長 陳玉女今上任

「希望外界想到成大，不是只有理工！」國立成功大學文學院長陳玉女今天出任副校長。成大以工科起家，過去少見有文學院長升任副校...

學網頁、裝潢也能是台灣之光！ 技職奧運新北獲1金1銀

東京奧運許多選手成功讓世界看見台灣，而有「技職奧運」之稱的國際技能競賽，雖因疫情延至明年舉辦，但上屆地主俄羅斯特地以線上...

苗栗家扶引以為榮的孩子 劉育琛、陳翰獲總統教育獎

苗栗縣泰興國小學童陳翰在幼兒園時曾被鑑定為輕度智能障礙，甚至因學習緩慢被同學嘲笑，但在老師鼓勵下慢慢重拾自信，參加學校桌...

磺溪文學獎得獎人今揭曉 作家心岱獲特別貢獻獎

今年彰化縣第23屆磺溪文學獎徵文主題為「無限的天空」，收到431件作品，文化局今天公布得獎名單，何郁青、蘇志成、徐麗娟、...

影／「原住民族日特展」開幕 彰顯原住民豐富文化樣貌

文化部將於8月1日起在台北國父紀念館博愛藝廊舉行「原住民族日特展」，文化部長李永得、原民會主委夷將‧拔路兒出席開幕式，特...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。