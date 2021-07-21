走過20載 「總統教育獎們」仍在逆境求生 3成求就業

為鼓勵學子以順處逆、力爭上游，我國自2001年開始設置總統教育獎，至今共累積1221人從總統手上獲頒殊榮，他們的得獎故事為社會注入正向暖流，但得獎光環褪去後，「總統教育獎們」的人生路途，似乎還是走得不順遂。

為了解「總統教育獎們」後來的生活，教育部國教署三年前成立總統教育獎發展分組委員會，並依歷年獲獎者受訪意願，透過實地訪視，分階段追蹤2001年至2017年獲獎者，至今已訪視291位歷屆獲獎者，訪視發現高達三成有就業需求（89人），另有近兩成有就學需求（56人）、各一成有就醫（33人）及就養（31人）需求。

他們當初因逆境求生獲殊榮，卻未因得獎光環讓人生走得更順遂，其中又以就業需求占最大宗。

總統教育獎發展分組實施計畫主持人吳芝儀表示，不少獲獎者是多重障礙者，即使具備專業能力，卻可能受限社會對身障者的刻板印象，形成「有機會面試，卻難實際取得就業機會」的情況，因此發展分組協助媒合民間資源，提供穩定就業機會。

所有獲獎者皆在學生階段獲得殊榮，卻也有不少人反映就學面的需求。吳芝儀提到，國內尚未針對總統教育獎有升學加分制度，僅針對既有弱勢身份提升學進路，也有部分反映希望提供獎助學金，或在校園內興設無障礙空間等。

部分獲獎者可能是罕病患者，需要特殊醫療照護或是就養服務。吳芝儀提到，有些特殊疾病、罕見疾病醫藥品健保不給付，也有得獎者反映希望能定期更換輔具，另還有復康巴士、居家照護等，由於費用較高，有時必須媒合政府資源介入，若政府無法即時挹注，就得媒合民間團體。

今年26歲的趙昌韋是2010年總統教育獎得獎者，雙耳聽不見，當時一台要價40萬元的助聽器故障，卻受限既有補助制度，經發展分組媒合，順利替他更新助聽器。

「遴選分組是拔尖，發展分組是築夢」，連續參與總統教育獎遴選訪視至今已10年的訪視委員黃乃輝表示，若把發展分組做好，就可銜接得獎者國小到大學後的生活，讓得獎後就學路平穩，就醫也能受照顧，甚至能扛起整個家庭。

但他也提到，早期得獎名單資料庫建置得較不完整，無法全盤掌握，若有成功聯繫上，也不見得能反映全貌。黃乃輝也批評，過去訪談後致贈原子筆、背包及保溫杯等紀念品，但他認為，倒不如把這些用品換成「現值卡」，讓他們在有需要的時候能真正發揮功能。

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