稻江管理學院火速停辦 學生批教育部決策草率

嘉義縣稻江科技暨管理學院今年4月向教育部申請停辦，教育部今天證實，此提案依序經私校諮詢會設立變更停辦審議會審議，評估此校辦學窒礙難行、教學品質不佳、財務資金不足，且多數教職員對優退方案有共識，同意自今年8月1日起停辦；該校只剩64名學生，將專案轉學至鄰校。

教育部表示，將督導該校確實依照停辦計畫，做好教職員優退及學生安置等事宜。教育部也將協助該校進行學生安置，包括轉入鄰近大學相關科系、採原稻江課程規畫補足剩餘學分、於原地或其附近繼續學習、畢業證書加註原校名及科系等，以維護其就學權益。

在此之前，包括屏東縣高鳳數位內容學院、高雄市高美醫護專科學校、苗栗縣亞太技術學院、台南市南榮科技大學、屏東縣永達技術學院都已停辦，花蓮縣台灣觀光學院今年也已申請停辦，並在本月初獲教育部核准。

確定停辦的消息一出，高教工會稻江學生自救會發新聞稿表示「對校方作為深表遺憾」，並質疑校方為趕在「私校退場條例」三讀前拚停辦，才能規避不必要的麻煩。未料教育部竟也配合倉促核准，此舉將導致稻江董事會規避退場條例規範，仍有三年可改辦其他事業，荒謬至極。

自救會指出，教育部舉行私校諮詢會、學校停辦審議會時，根本沒有找師生了解狀況、提供稻江師生陳述意見機會，也未核實學校停辦申請資料的正確性，就貿然做出傷害學生受教權的決策。

自救會表示，將持續繼續捍衛受教權利而努力，並訴求學生原校畢業後，校產應回歸公共使用，號召社會大眾持續關注此議題。

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