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網傳張忠謀買下南榮科大 教育部：假消息
近日有一則2017年發表的網路消息再度流傳於網路，指稱台積電創辦人張忠謀將買下南榮科技大學，並改名私立台積電科技大學。
教育部技職司專門委員柯金尉今天證實，此消息為假消息，南榮科技大學仍處停辦狀態，目前無新的進展。該校若沒在一年半內改辦，將步入退場。
南榮科大位在台南市鹽水區，2019年5月起發生教職員欠薪情事，截至7月共欠薪2200萬元。教育部要求南榮科大必須在當年7月31日前籌措1億元營運資金，但學校未做到。教育部清查學校帳戶只剩100多萬元，未來已無資金可用，因此勒令停辦，但給校方一學期時間進行相關處理，2020年2月1日起停辦至今。
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