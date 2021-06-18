全國健康體位特優學校在台南 大獅帶小獅健走成特色

教育部健康體位績優學校出爐，全國13所學校獲獎，台南市仁愛國小舉辦運動競賽、建置運動地圖、推行健康校園宣言等措施，脫穎而出，獲得特優，為南市爭光。

仁愛國小校長楊宗穎分享學校健康體位推動策略，該校透過「85210運動會校園與健走王爭霸戰」、建置校園運動地圖、規畫學生課間運動場域，營造全校師生健康樂動的氣氛。並且推出有趣的生活活動，在每周學生朝會後讓小獅王（學生自治幹部）帶領小獅子（學生）健走，一邊哼唱歌曲LION KING，一邊快步健走，已成成校內獨有特色。

另仁愛國小也有1項親師生的「健康校園4不宣言-不提供、不獎勵、不販售、不出現不健康食物」活動，邀請家長共同簽署支持，並結合外部資源辦理「家庭健康長」活動，讓孩子藉由量測家人的腰圍、腿圍，來達到注意自己、關心家人健康的目標。

教育局長鄭新輝表示，仁愛國小已連續2年獲得市內學校健康體位推動評選第1、2 名的佳績，這次更上一層樓，榮獲全國特優，實屬不易，也代表市長關心的學生健康議題已在校園當中生根、發芽。

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