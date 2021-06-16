台大學生會提議廢除國文必修 改列通識著重寫作

台灣大學6月18日將召開教務會議，台大學生會表示將提案討論廢除大學國文必修，改列通識課程。他們建議，以寫作訓練為主軸的課程，應納入基本能力課程；以文學鑑賞和文化思想為主軸的課程，應納入校內通識A1領域。

台大學生會指出，按這學期的國文課程設計編排，估計僅四成學生能修到現代文學，約31％學生必須修讀先秦思想，不符合部分學生的需求。若大學國文改為通識，可將寫作類型課程與寫作教學中心的開課能量整合，擴充一般性寫作（如評論、非虛構、知識普及等）教學的資源，讓有意願精進文字能力的學生自由選修。

學生會說，大學國文提供文學鑑賞素養訓練，與通識教育的精神一樣，不適合列為必修。改成選修，也能避免修課動機低的學生佔用名額，讓學生能學其所好，提高課程品質。

學生會說，大學國文不應該是獲得學位的必要條件，且不像通識課程還有八大領域可選擇，不尊重學生生涯發展的多元可能，違背當今鼓勵彈性學習的高教趨勢，和台大提倡「未來大學」的教務改革方向。

商品推薦