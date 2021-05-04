代理教師兼行政差一等？ 教團點名這四縣市「省」聘期

全國教育產業總工會今天表示，新北市、台南市、新竹縣、南投縣未給足兼任行政職的代理教師完整聘期，導致無法比照兼行政的正式教師有休假（慰勞假）及休假補助（國民旅遊卡），批評中央與地方交相「省」，呼籲教育部不要只當國立學校的教育部，應統一全國代理教師聘期，讓代理教師同工同酬。

全教產今天召開記者會，理事長林碩杰表示，日前接獲會員陳情，經調閱資料後發現，全國僅新北市、台南市、新竹縣、南投縣未給兼任行政職的代理教師一年聘期，僅10至11個月，導致這些教師寒、暑假無薪水仍要工作，也無法累計年資，無法換取休假與休假補助。

林碩杰說明，一般公務員跟兼行政的正式教師都有休假跟休假補助，但這四縣市間行政的代理教師，因聘期未滿一年，導致年資中斷，但外縣市只要年資有滿，就會給予休假補助，對這四縣市的代理教師非常不公平。

據了解，若兼任行政的教師要休慰勞假，因寒暑假仍要出勤，多會利用寒暑假來補休。桃園市教育產業工會理事長熊書顯表示，四縣市比外縣市不如。聘期只有10至11個月，卻把休假挪到那聘期未滿的一個月，但領無薪也沒有休假補助，看得到吃不到。

林碩杰呼籲，國教署應出來面對，公開這四縣市的代理教師損失金額，並說明有無補償措施，也應統一全國代理教師的完整聘期。