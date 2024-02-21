快訊

海巡署認了！高速追逐陸船5分鐘「船身多次接觸」 解釋未錄影原因

國小兄妹從5:50上課到深夜 精神醫：不適性恐致精神疾患

建案最夯「菜市場名」揭曉！第1名近10年310個社區使用

聽新聞
test
0:00 / 0:00

瘦肉精風波綠要求中市配合追真相 藍：當家鬧事壞食安

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
國民黨議員李中質疑，執政黨當家鬧事，破壞食安稽查制度。圖／聯合報系照片
國民黨議員李中質疑，執政黨當家鬧事，破壞食安稽查制度。圖／聯合報系照片

中央今天將召開專家會議，討論台中市衛生局抽查取樣台糖肉片，檢出瘦肉精的流程及報告。國民黨議員李中表示，執政黨當家鬧事，中央與民代帶頭傷害食安稽查制度，盼專家會議回歸科學精神；民進黨議員周永鴻呼籲中市府積極配合調查，才有機會讓瘦肉精疑雲水落石出。

衛生局長曾梓展說，食藥署兩次派員檢視台中市食安處實驗室，並與第三方專家檢視從頭到尾的檢測及報告，都認為符合國家標準。他希望有好的結果「還衛生局的清白」，衛生局回應民進黨質疑「全國只有這一盒肉驗出西布特羅」，公布稽查員第一時間抽樣過程。

他說，台糖的這塊肉從去年6月屠宰後，12月才分裝上架販售，這塊肉放了大半年，中間有什麼情況衛生局無從得知，必須中央溯源追查。他強調，食安處的核心價值就是市民的安全。

周永鴻指出，希望中市府能清楚向專家會議提供完整資料，並說明從採樣到檢驗的流程，讓專家會議能釐清其中操作是否有瑕疵，導致實驗室汙染的可能。尤其是為何測出的數值差距遠大於食藥署實驗室規範的25%，一塊肉還要進行22次檢驗？他要求衛生局積極配合調查。

李中說，依處理程序，廠商若有疑義可提出申覆，現在不循正常程序，反由民進黨中央政府、民意代表帶頭，當家鬧事，還替廠商公開質疑相關抽檢及實驗室作業，這是對食安稽查制度的傷害。日後其他廠商能否比照，要求市政府不能依法公告？

李中盼專家會議回歸科學精神，若程序與方式均無違反標準作業流程，應檢討中央部會未依照標準作業流程，徹底溯源清查，這才是民眾關心所在。

民進黨議員周永鴻要求衛生局積極配合專家學者調查，追真相。圖片／周永鴻提供
民進黨議員周永鴻要求衛生局積極配合專家學者調查，追真相。圖片／周永鴻提供

台糖 瘦肉精 豬肉 食藥署

延伸閱讀

瘦肉精哪來？台中今派3人列席食藥署專家會議 曾梓展：專業溝通

影／檢出瘦肉精「歡迎議會送檢調」 曾梓展說3次：還我們清白

梅花豬驗出瘦肉精綠營定調「實驗室汙染」 中市衛生局長：政治操作的人身攻擊

單盒豬肉檢出瘦肉精 中市議會民進黨團邀衛生局說明

相關新聞

瘦肉精風波綠要求中市配合追真相 藍：當家鬧事壞食安

中央今天將召開專家會議，討論台中市衛生局抽查取樣台糖肉片，檢出瘦肉精的流程及報告。國民黨議員李中表示，執政黨當家鬧事，中...

食藥署今召開專家會議 台糖西布特羅豬爭議一次看

衛福部食藥署今天下午2點將召開專家會議，討論台中市食安處日前公布，在台糖冷凍梅花豬肉中檢出瘦肉精「西布特羅」事件，聯合報...

瘦肉精哪來？台中今派3人列席食藥署專家會議 曾梓展：專業溝通

食藥署、台中市年前同步複驗同一包國產台糖冷凍安心豚梅花肉片，都檢出含有不得檢出的瘦肉精「西布特羅」。食藥署今將召開食安專...

西布特羅專家會議 行政院「這官員」將以專家身分列席

台糖豬「瘦肉精」爭議延燒，先前台中市食安處與衛福部食藥署複驗，均檢出微量「西布特羅」，食藥署今天召開專家會議，但會議結論...

豬肉屠宰後半年才出售？ 台糖：業界常態行之有年

台糖梅花豬商品被台中市府驗出含有瘦肉精，台中市衛生局也質疑「這批豬肉6月屠宰，12月才分裝販售」。對此，台糖表示，該作法...

質疑僅天選之肉檢出瘦肉精 陳建仁：中市府應給交代

有關台糖豬肉片瘦肉精疑雲，行政院長陳建仁今天說，現在已經有877件零檢出，只有台中市政府驗出1件陽性，中市府應該要給人民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。