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瘦肉精風波綠要求中市配合追真相 藍：當家鬧事壞食安
中央今天將召開專家會議，討論台中市衛生局抽查取樣台糖肉片，檢出瘦肉精的流程及報告。國民黨議員李中表示，執政黨當家鬧事，中央與民代帶頭傷害食安稽查制度，盼專家會議回歸科學精神；民進黨議員周永鴻呼籲中市府積極配合調查，才有機會讓瘦肉精疑雲水落石出。
衛生局長曾梓展說，食藥署兩次派員檢視台中市食安處實驗室，並與第三方專家檢視從頭到尾的檢測及報告，都認為符合國家標準。他希望有好的結果「還衛生局的清白」，衛生局回應民進黨質疑「全國只有這一盒肉驗出西布特羅」，公布稽查員第一時間抽樣過程。
他說，台糖的這塊肉從去年6月屠宰後，12月才分裝上架販售，這塊肉放了大半年，中間有什麼情況衛生局無從得知，必須中央溯源追查。他強調，食安處的核心價值就是市民的安全。
周永鴻指出，希望中市府能清楚向專家會議提供完整資料，並說明從採樣到檢驗的流程，讓專家會議能釐清其中操作是否有瑕疵，導致實驗室汙染的可能。尤其是為何測出的數值差距遠大於食藥署實驗室規範的25%，一塊肉還要進行22次檢驗？他要求衛生局積極配合調查。
李中說，依處理程序，廠商若有疑義可提出申覆，現在不循正常程序，反由民進黨中央政府、民意代表帶頭，當家鬧事，還替廠商公開質疑相關抽檢及實驗室作業，這是對食安稽查制度的傷害。日後其他廠商能否比照，要求市政府不能依法公告？
李中盼專家會議回歸科學精神，若程序與方式均無違反標準作業流程，應檢討中央部會未依照標準作業流程，徹底溯源清查，這才是民眾關心所在。
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