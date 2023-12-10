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北一女：尊重師生發言 無預設立場

聯合報／ 記者林佳彣洪子凱／台北報導

北一女國文老師區桂芝批一○八課綱是「無恥課綱」，校方昨首次回應，校園言論自由，尊重每位師生發言，沒有預設立場。有學生說，老師上課還是會補充，就包括顧炎武的「廉恥」一文，古文如果真讀懂，其實很有趣且有成就感。

北一女昨逢校慶，大批校友返校，已大三的范姓校友說，現代文形容詞太多，有時更讓人看不懂，閱讀更費時；古文剛開始理解需花點時間，但看懂後就會覺得很有趣，早期文章中的很多觀念值得當代人學習。

留日的陳姓校友說，他是高中一○八課綱的第一屆，不單國文，歷史也刪掉很多中國歷史，很多老師當時就認為她們這一屆會「學得很片面、零散」，缺少歷史架構。

北市私立東山高中國文科召集人王淑英表示，一○八課綱降低文言文比例，就須補充更多篇章；許多人認為文言文是古人的東西，但古文可以教導學生道理，更能與當前時事、同儕文化呼應。

王淑英指出，日韓等國家重視文言文，學生學習內化成自己的學識，可為語文能力打基礎、增加內涵，如今部分人基本功不扎實，語文能力無法提升，又慣用符號代替文字，更加速程度下滑。

不過，在新北執教逾十年的江姓國文老師表示，文言文是學生奠基語文能力的媒介，不應該拿來背誦。她不認為降低文言文比例會很困擾，以前卅篇教不完，現在十五篇，還有時間訓練學生作文或混合題。新課綱考試靈活，注重邏輯思考、應用，她若認為有些文言文是學生非知道不可的，就會補充介紹。

文言文 課綱 北一女

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