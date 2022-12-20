整理包／11檔高股息ETF今年績效曝光 00900變不停、這檔最適合退休族

台股投資人愛領股息，今年高股息ETF產品可以用非常熱鬧來形容，光今年上市了4檔高股息ETF，分別是：永豐優息存股（00907）、凱基優選高股息30（00915）、群益台灣精選高息（00919）、大華優利高填息30（00918），目前總計共有11檔。

以下圖表列出今年以來的報酬績效，以及各高股息ETF的基本資料：

（上圖底色為淺藍色四檔ETF，皆是今年才上市的新高股息ETF，發行都未滿一年，與其餘7檔高股息ETF發行滿一年的基準點比較不同。）

11檔高股息ETF今年績效排行

群益台灣精選高息（00919）

追蹤指數：特選台灣上市上櫃精選高息指數 簡稱：台灣精選高息指數 上市日期：2022年10月20日 發行價格：15元 內扣費用：經理費0.3％、保管費0.035％、上市費0.03％ 持股種類：30檔股票（※未包含：指數授權費、交易稅、手續費） 風險報酬等級：RR4 成分股調整：5月、12月 配息日期（季配息）：3月、6月、9月、12月

首次配息是在2023年的6月份，因為需要在掛牌上市後的180天，才可以開始配息。

00919很符合時代潮流發行價格15元，也有收益平準金機制，還是台灣人最愛的季配息，1年發4次股利（3、6、9、12月），就為了能補齊其他高股息ETF沒配的月份。

延伸閱讀：報酬率贏00878和大盤…00919真有那麼厲害？ 專家曝光「3特色」

凱基優選高股息30（00915）

追蹤指數：臺灣多因子優選高股息30指數 上市時間：2022年8月9日 發行價格：15元 成分股數量：30檔 經理費：50億(含)以下：0.30％；超過50億：0.25% 保管費：0.035％ 成分股調整：每年2次(6月、12月) 收益分配(除息月份)：季配(3月、6月、9月、12月)

凱基台灣優選高股息30ETF基金，2022年8月1號成立，2022年8月9號上市，發行價格15元，追蹤指數是臺灣多因子優選高股息30指數。

每年6、12月進行成分股審核與調整，1年配息4次（除息月份）是在3、6、9、12月。

指數以台灣上市上櫃市值前300大公司為母體，經流動性檢驗，品質因子及下方風險篩選後，以規模為優先，綜合考量低波因子及股利因子表現，依序選取30檔股票，再以自由流通市值結合股利因子來配置成分股權重。

簡單說，這一檔想篩選出同時兼具財務品質、低波動和現金股利的股票。

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大華優利高填息30（00918）

追蹤指數：特選臺灣優利高填息30指數 成立時間：2022.11.15 上市時間：2022.11.24 發行價格：15元 成分股審核與調整：6、12月 配息日期：季配息 在3、6、9、12月

每年6、12月進行成分股審核與調整，1年配息4次，是在3、6、9、12月。

指數以台灣上市、上櫃市值前150大股票為母體，經流動性檢驗及財務指標篩選後，依股利率遞減排序，前33％為合格股票，再檢視最近至多15次除息資料，依完成填息次數，選取前30檔為成分股，單一個股權重上限8％。

簡單來說，就是想篩出「高股息」和「高填息」的股票。

延伸閱讀：今年上市的4檔高股息ETF怎麼選？ 00918「高填息因子」的三大特色

永豐優息存股（00907）

追蹤指數：特選臺灣優選入息存股指數 成立日期：2022年5月17日 配息金額：0.141元 除息頻率：2、4、6、8、10、12月 除息日期：12月16日 發放日期：1月18日

永豐台灣優選入息存股ETF（00907），有一個特色就是「雙月配息」。

配息作法：成分股領息之後分攤至6個週期，類似分期支付成分股利息給投資人，並不是說裡面的成分股每兩個月都要配息。這樣有什麼好處呢？對於現金流的規劃上就比較方便，例如：有好幾千萬，那要靠股利生活，兩個月就可以拿到一次錢。

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FH富時高息低波（00731）

追蹤指數：富時台灣高股息低波動指數(FTSE Taiwan High Dividend Low Volatility Index) 成立日期：2018年4月12日 成分股審核與調整：3月 除息頻率：年配息 於12月

00731成分股當中屬於銀行型的配置相對較高，在這檔ETF裡面，它是受益於最近的升息幅度也較多的一檔高股息ETF。

00731這檔ETF更適合退休族來投資，因退休之後常常沒有固定的收入來源，所以創造現金流是非常重要的一件事情，00731平均配息率有5.2％，1000萬本金的話，一年就有52萬，可以拿去遊山玩水。

除此外，退休族的心臟也相對弱一些，無法承受比較大的波動，低波動就很適合退休族選擇這樣的標的來投資，除了賺穩穩的配息之外，報酬也不能低，波動度也不要太高，00731就兼具了這些特色。

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元大台灣高息低波（00713）

追蹤指數：台灣指數公司特選高股息低波動指數 成立日期：2017年9月19號 配息金額：1.45元 2022累積利率7.4％ 除息頻率：3、6、9、12月

00713以台股上市市值前250大為股票池，篩選50檔成分股。00713在2020、2021年台股多頭期間分別上漲14.6%、31.8%。

透過高股息ETF存股的最大優勢，就是ETF會依所追蹤的指數定期調整成分股，並能分散單一個股與產業風險。

延伸閱讀：00713季配金額確定不變 12/15最後買進日

國泰永續高股息（00878）

追蹤指數：MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數 成立日期：2020年7月10號 管理費：50億(含)以下，0.30%，超過50億，0.25% 成分股審核與調整：5、11月 除息頻率：季配息 3、6、9、12月 除息月份：1、4、7、10月

00878當初掛牌上市兩個月後，來到歷史低點14.24元，因為價格不斷創新低，加上第一次季配息只配發0.05元現金股利，網路上可以說是一片不看好00878這檔ETF。

不過也沒有人想到，從9月25日這天起，00878價格就一路向上不回頭，在2月21日到達歷史最高點的價格19.75元，比發行價格15元上漲32％。

延伸閱讀：等00878跌破15元就是進場時刻？ 他：早買者「這價格」才開始虧

富邦臺灣優質高息（00730）

追蹤指數：道瓊斯台灣優質高股息30指數 成立日期：2018年2月8號 成分股審核與調整：3月 除息頻率：年配息 10月

00730 追蹤的是「道瓊斯台灣優質高股息30指數」，從台灣掛牌的股票中，篩選股利配發穩定、殖利率高的30檔個股作爲成分股，且還將流動性、市值、ROE、自由現金流量對總負債比率等作為篩選因子，兼具營運狀況較佳且穩定配發高股息的特色，適合想長期投資且穩定賺取股息的存股族。

00730單一成分個股權重以10％為上限，產業權重佔比40％為上限，換言之受單一產業及單一成分股的影響較小。

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國泰股利精選30（00701）

追蹤指數：臺灣指數公司低波動股利精選30指數 成立日期：2017年8月9號 成分股審核與調整：10月 除息頻率：半年配 1、8月

00701這檔ETF是在2017年上市，距今約有5年的時間，它上市初期並沒有受到太多關注，是近期兩年，許多投資人發現這檔ETF成分股佈局很不錯，分散在金融傳產類股甚至有電子股，非常平均且多元。

00701是屬於半年配的ETF，過往的配息紀錄換算成年化配息率的話，曾經有兩度來至10％以上；上一次去年年底配息之後，到目前當期的報酬率都是維持正報酬的形態。

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元大高股息（0056）

追蹤指數：臺灣高股息指數 成立日期：2007年12月13號 成分股審核與調整：10月 除息頻率：年配 11月

0056是高股息的概念，是30支股息殖利率預估最高的前30名。

0056的風險分散跟0050一樣，這30家可能有一家會突然出事，但30家不會同一天出事，有一家可能突然倒閉，但也不會30家同一家倒閉。

ETF跟一般的基金又不一樣，它們換股的頻率沒那麼高，大概每半年才會換一次，如果是買一般的基金，基金經理人常常在買進賣出，因為在追求績效，但ETF不是追求績效，是追求複製大盤。

所以買0056和006208是隨時都可買，買了忘記它。舉例，去年0056曾經最高36元，現在跌下來會覺得當時好貴，但是去年配息1.8，用1.8除以36，也是還有5％的殖利率，既打敗通膨也贏定存。

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富邦特選高股息30（00900）

追蹤指數：臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃高股息30指數 成立日期：2021年12月22號 成分股審核與調整： 4、7、12 月的第七個交易日為審核基準日 除息頻率：季配息 1、4、7、10 月底

00900追蹤的特選臺灣高股息30指數的做法，會在每年的4、7、12月指數成分股要做更換的時候，看有哪些公司之後要配息了，誰配的比較多來進行選股。

00900會在4月看4-7月有哪些股票要配息了，誰配得多，就趕緊在除息日之前，把ETF的成分股換成這些標的；接著7-9月正好是台股的除權息旺季，同樣00900會把前一批已經配股息的股票剔出，換成到年底前，哪些公司除息的最多，從中挑選出現金殖利率最高的那30檔股票；12月初又會換一次，看明年1-4月要除息的股票，哪些除的最多，成分股就換成它們；追逐市場上即將要配息的股票。

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