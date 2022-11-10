高通膨找低波動高股息ETF該選誰？ 專家：「這檔」很適合退休族

理財作家羅際夫於節目《姐夫的理財心事》中分享，通膨、股市低潮在這樣的情況之下，到底該選擇什麼樣的投資標的才好呢？

以下為影音內容：

高通膨的問題困擾全球，且金融市場因為這樣波動，所以現在投資人都想找抗通膨的標的，也會希望投資的標的波動不要那麼大，所以抗通膨和低波動成了現在選擇標的的標準。

高股息相關的ETF，在台灣的股市其實吸金非常多，雖然股市在跌可是很多資金也湧進了高股息的ETF。

挑選高股息ETF有訣竅

行情震盪的時候，投資人會希望先求穩再求好，不像行情好的時候會追求暴利，但最近市場波動，會想要先穩穩有的賺，讓自己的投資可以安穩。

另外，大盤股市不好時，如果投資個股相對風險較高，選錯個股的話那就更糟糕，所以很多人希望投資的標的是一籃子股票的概念，ETF就成了投資顯學。

最後，在股市跌的時候買什麼賠什麼，這時能持有的標的可以穩穩有一些收益落入口袋，就不太會擔心現金問題發生，創造現金流是現階段投資人非常重視的一個投資要素。

FH富時高息低波（00731）三低一高的原則

1.波動要低：今年全球金融市場，因為俄羅斯跟烏克蘭戰爭以及聯準會大幅升息造成了非常的大的波動；00731這段時間跌了10.57％，但同時間股市加權指數跌了24.89％，相對發揮了抗跌的效果。

2.低周轉率：00731所追蹤的指數每年3月定審換股，一年調整一次，減少頻繁換股的交易成本。

3.低稀釋風險：有收益平準金機制，達到公平的目的，配息前的申購不會稀釋配息金額，影響原先就持有的股東權益。

4.高配息：成立以來平均年配息率5.20％。

11月16日前買進，即可參加配息，今年預計可以每單位配到2.8元，是歷年來配息相對非常高的一個配息。

00731成份股 高息低波動抗跌

金融股占了35％跟其他高股息相比較高。

更細分金融類股的配置，銀行型的佔了約69％，壽險型的17％，證券型的13％；另外三成配置在電子股。

今年全世界在升息，包含國內的中央銀行也同樣升息，投資人因為升息所造成的金融市場波動，升息本身這件事情對銀行是有利的，一旦升息會造成利差的擴大，銀行一部分收益就是來自於這個利差的擴大。

美國的聯準會升息的幅度那麼快又猛，台灣的央行雖然是穩穩在升息，可是這個利差也會越來越擴大，所以銀行在這部分今年來講會有比較好的獲利。

退休族更適合投資00731

00731成分股當中屬於銀行型的配置相對較高，在這檔ETF裡面，它是受益於最近的升息幅度也較多的一檔高股息ETF。

00731這檔ETF更適合退休族來投資，因退休之後常常沒有固定的收入來源，所以創造現金流是非常重要的一件事情，00731平均配息率有5.2％，1000萬本金的話，一年就有52萬，可以拿去遊山玩水。

除此外，退休族的心臟也相對弱一些，無法承受比較大的波動，低波動就很適合退休族選擇這樣的標的來投資，除了賺穩穩的配息之外，報酬也不能低，波動度也不要太高，00731就兼具了這些特色。

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