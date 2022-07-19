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割韭菜？00900換27檔成分股 他去年曾說：看選股邏輯「必定賠錢」

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
富邦特選高股息30（00900）18日公布調整的成分股，一次換掉27檔，替換率高達90％。 圖／聯合報系資料照片
富邦特選高股息30（00900）18日公布調整的成分股，一次換掉27檔，替換率高達90％。 圖／聯合報系資料照片

富邦特選高股息30（00900）18日公布調整的成分股，30檔成分股就換掉了27檔：

圖／取自臺灣指數公司官網 富邦特選高股息30 ETF（00900）18日調整成分股。
圖／取自臺灣指數公司官網 富邦特選高股息30 ETF（00900）18日調整成分股。

不過有網友表示00900這檔ETF至上市以來後淨值越來越低，並直言「有領到配息又填息再換股才有用」！

早在2021年12月，YouTuber清流君在YouTube頻道「清流君」發布影片，他認為00900的選股邏輯是「必定會賠錢」，且換股頻繁增加內扣成本，大大影響總報酬績效。

以下為影片中內容：

一般高股息指數會用個股的現金殖利率來做計算，有使用歷史的配息資訊，像是00878追蹤的指數；另有則是透過預測公司未來股利，像是0056追蹤的臺灣高股息指數。

但是00900追蹤的特選臺灣高股息30指數的做法，很奇葩！

會在每年的4、7、12月指數成分股要做更換的時候，看有哪些公司之後要配息了，誰配的比較多來進行選股。

圖／富邦投信官網
圖／富邦投信官網

換句話說，00900會在4月看4-7月有哪些股票要配息了，誰配得多，就趕緊在除息日之前，把ETF的成分股換成這些標的；接著7-9月正好是台股的除權息旺季，同樣00900會把前一批已經配股息的股票剔出，換成到年底前，哪些公司除息的最多，從中挑選出現金殖利率最高的那30檔股票；12月初又會換一次，看明年1-4月要除息的股票，哪些除的最多，成分股就換成它們。

就這樣不斷循環，瘋狂換股，進進出出，讓同一筆資金都不斷進出，來追逐市場上即將要配息的股票。

00900割韭菜？

2015年全球頂級金融學術期刊，Journal of Financial Economics 發表過的一篇論文，作者發現美國共同基金，會在除息日之前買入股票，收到配息之後賣出股票，以人為的方式提供基金的現金殖利率，作者稱這樣的手段為「Juicing（榨汁）」，是強制提高基金配息的一種方式。

而上述所說的手法，就跟00900的選股規則一模一樣。

研究調查2000多個樣本後發現，每年有超過7.4％的基金，所發放的股息是其原季持股部位的2倍以上，原本配5％的竟然可以配到10％以上。

就是因為「榨汁」做到的，可是這樣對於基金的總報酬沒有幫助，還導致基金每年的總報酬降低2.11％；所以00900強制提高配息，會付出的代價就是嚴重降低投資的總報酬，「榨汁」會產生很高的交易成本，像是手續費、買賣價差和市場衝擊成本，這些費用都要由投資人買單，領了高股息，卻會嚴重增加內扣費用，會拖垮投資績效。

儘管對投資人有那麼多不利，但「榨汁」可以為基金帶來大量資金流入，對規模擴張相當有利；到底是誰一直買這樣的基金呢？結果發現都是投資尚淺的「韭菜雞」投資人，作者分析是散戶的非理性行為偏誤導而成的。

不能完全怪罪金融業者，投資人自己也要承擔部分責任。

交易成本很重要

00900每年換股三次成本會有多重？

交易成本很低的市值型ETF，2020年的0050手續費加上交易稅總共是0.03％；0056每年2次五進五出一整年的交易成本是0.26％；00733每年換股4次，成分股幾乎全換，2020年的交易成本總共是1.72％。

就可以推估00900的交易成本會很接近1-2％，再加上經理和保管費，ETF每年的內扣總成本，絕對會超過1％。

不要小看每年1％的差距，長時間複利下來可是會對總財富累積，造成很可觀的影響，因為高費用帶來的絕對是低報酬。

正確投資觀念

根據 Larry Swedroe《因子投資》，真正有效的因子必須要符合5大條件：

1.持續性：回測數據在長時間或不同的滾動期間內，是否都有效。

2.普遍性：在不同國家、地區、產業和資產類別，是否都有效。

3.穩健性：在不同的定義與建構方式之下，是否都有效。

4.可投資性：考慮交易成本之後，是否有效。

5.直覺性：是否有風險或行為偏誤上的經濟理論，來提供合理的解釋。

以上富邦特選高股息30（00900）的除息因子，有符合5大條件中的哪一個嗎？

就是台灣的投資人喜歡配息，因為金融教育不足，或是被網路和坊間的錯誤資訊誤導，導致行為偏誤根深蒂固難以根除。

如果台灣投資人能夠理解到配息只是總報酬的一部分，配多配少根本和投資的報酬來源一點關係都沒有，高股息的產品就不會那麼熱門了。

過去表現很好的指數，將來有強烈均值回歸的傾向，就不會又那麼多人追逐熱門產業的ETF。

能夠理解什麼是指數化投資和所能帶來的好處，那台灣肯定會有更多低成本，可以用來廣泛投入市場的市值型ETF和產品。

本文內容已獲 清流君 授權。

台股 ETF 高股息 00900富邦特選高股息30

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