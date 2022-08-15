0050可以賺價差、0056買了忘記它 施昇輝：打敗通膨也贏定存

人稱「佛系理財大師」的「樂活大叔」施昇輝靠兩檔標的就能穩穩過退休生活，就是元大台灣50（0050）和元大高股息（0056）。

至於為什麼會選這兩檔呢？而0050其實是可以拿來賺價差，如何操作呢？看看施昇輝怎麼說。

以下施昇輝於YouTube頻道《品觀點》節目中所講的內容：

元大台灣50（0050）

元大台灣50（0050）就是把台灣最大的50家公司綁在一起，裡頭有台積電、聯發科、鴻海、中鋼、中華電、台塑...等。

這樣最大的好處就是「完全風險分散」，這50家公司或許有一家會突然出事，但是另外49家不可能同一天出事，講極端一點，其中一家有可能會倒閉，但絕對不可能50家在同一天倒閉，若50家同時倒閉的話，那在台股做任何投資也都沒有意義了。

0050的設計就是複製大盤的績效，大盤漲1％它也漲1％，大盤跌2％它不會漲也是跌2％，但坦白說只要績效跟大盤一樣，就已經贏了大多數的投資人。

退休就是追求樂活自在，不要再被投資綁在那裡了，所以因為買了0050就再也不要選股了，它自己已經分攤所有的風險了，每半年會檢視一次，只要在前50大市值就會納入，不到前50名就會被剔除，是一個自然淘汰的機制。

且0050現在一年配息兩次，第一次在7月份，不過7月份之前大部分的上市公司不會除息，所以那一次會配得比較少，大概都配7毛左右，去年因為疫情的關係股東會還延後，且去年才配3毛半，不過歷年兩次配息加總都約莫有到3塊半左右；所以只有3毛半或者7毛的時候，常常就是除息隔日的一開盤就填息了。

元大高股息（0056）

0056是高股息的概念，是30支股息殖利率預估最高的前30名；0050成分股是50支台股規模最大的前50家企業，完全貼近大盤漲幅，但0056跟大盤的連動性沒有那麼強，強調是領股息，最近0056已經跌至30元以下，甚至有到達28塊多，去年配息1.8元，所以早超過6％的股息殖利率。

0056的風險分散跟0050一樣，這30家可能有一家會突然出事，但30家不會同一天出事，有一家可能突然倒閉，但也不會30家同一家倒閉。

ETF跟一般的基金又不一樣，它們換股的頻率沒那麼高，大概每半年才會換一次，如果是買一般的基金，基金經理人常常在買進賣出，因為在追求績效，但ETF不是追求績效，是追求複製大盤。

所以買0056和006208是隨時都可買，買了忘記它。舉例，去年0056曾經最高36元，現在跌下來會覺得當時好貴，但是去年配息1.8，用1.8除以36，也是還有5％的殖利率，既打敗通膨也贏定存。

投資不焦慮 0050 0056之外還有它

0050和0056確實是現在很具代表性的ETF，但不買0050是因為相對來說很貴，120元上下，但可以去買很類似的富邦台50（006208），股價大概在70元上下，也是複製大盤，兩者的漲幅都差不多，但是006208相對0056更便宜，但股息就沒有0050那麼多（3塊多），006208大約股息1塊多，不過殖利率換算下來都差不多3％多左右。

如果認為0050不會下市，真的隨時可以買，就算買在今年最高150元，就當這15萬是買儲蓄險，100萬可以大概購買6-7張（用最極端的價格150元換算，買在最高價），很多100萬儲蓄險前6年是沒有配息的，到之後7-8年才開始配息（期滿之後才配），但是0050每年就開始配息。

只是儲蓄險沒有價格在波動，大家才會必較安心；但那100萬都放著領股息，其實是沒有差別的，時間拉長績效還很有機率贏過儲蓄險，所以才說投資要用閒錢，只要留下生活緊急預備金。

很多投資人都自以為有能力可以打敗大盤，施昇輝表明自己沒有辦法，所以就跟大盤一樣的績效就好，那0050和006208就是完全複製大盤。

怎麼買？現在這時間因為股市不好，所以用定期定額的方式是最好的方法，就可以不用去想什麼時候該進場，長期執行10-20年就會趨近一個平均成本，不要因為跌了就不做了；若台股萬5是低點，現在開始定期定額，漲上去有享受到價差，萬一繼續跌，那股價越低可以買到更多股數，更應該感到開心。

0050可以賺價差

0050的波動比較大，而且它最大的權值股是台積電，台積電今年的股價就跌了快3成，所以其實0050今年以來的有出現跌幅是比大盤還要重一點點的情況。

0050怎麼操作價差呢？之前分享過就用KD值（K永遠在0-100之間），日K小於20買，日K大於80賣。

但是今年以來進入空頭市場，已經跌破季線很久都站不回去超過一兩個月，這時候要稍微保守一點，把進場的K設定日K小於10，日K大於60-70之間可能就可以獲利了結。

投資的目的是賺錢，賺錢就是為了要花錢，一直在帳上的獲利，為了來了股災那豈不都是紙上富貴，透過0050相對區間的落袋為安，這樣是比較符合人性的。

本文內容與 品觀點 合作產出。