00915投信稱「升級版高股息」股利、報酬更好？ 專家：少數3倍數配息的ETF

凱基優選高股息30（00915），這檔主打「多因子選股」，號稱是高股息ETF的升級版，真的有那麼厲害嗎？

YouTuber摳摳發佈一則新影音，介紹這檔剛上市沒多久的新高股息ETF。

以下為影音內容：

2022年對投資人來說是浪潮洶湧起伏的一年，不過站在高股息ETF角度來說，是大放異彩的舞台。

例如國泰永續高股息（00878）在規模和受益人數上飆漲，元大高股息（0056）則是持續刷新台灣ETF紀錄。

台灣投資人就是熱愛存股、高股息、高殖利率，目前國內股票型35檔ETF中，就有9檔是高股息系列，數量上超過1/4，其中兩檔是2022才上市的，上半年是永豐優息存股（00907），而最新的這檔是

凱基優選高股息30（00915）。

9檔高股息ETF有哪些？

依照上市順序依序排列：元大高股息（0056）、國泰股利精選30（00701）、元大台灣高息低波（00713）、富邦臺灣優質高息（00730）、FH富時高息低波（00731）、國泰永續高股息（00878）、富邦特選高股息30（00900）、永豐優息存股（00907）、凱基優選高股息30（00915）。

凱基優選高股息30（00915）

投信在宣傳上有「高股息ETF升息版」、「多因子選股求勝又抗震」...等等；所以股利會更多，報酬率會更好嗎？

凱基台灣優選高股息30ETF基金，2022年8月1號成立，2022年8月9號上市，發行價格15元，追蹤指數是臺灣多因子優選高股息30指數。

每年6、12月進行成分股審核與調整，1年配息4次（除息月份）是在3、6、9、12月。

指數以台灣上市上櫃市值前300大公司為母體，經流動性檢驗，品質因子及下方風險篩選後，以規模為優先，綜合考量低波因子及股利因子表現，依序選取30檔股票，再以自由流通市值結合股利因子來配置成分股權重。

簡單說，這一檔想篩選出同時兼具財務品質、低波動和現金股利的股票。

經理費0.3％是台灣高股息ETF的基本款，如果降到0.25％就能和00878並列最低，不過實際上還是要看全年總開銷才準，另外15元發行價和季配息是新ETF的標準配備，不過官方宣傳說00915是少數在「3的倍數」配息的ETF。

3個面向檢視00915

1.穩定高殖利率

雖然00915才剛上市沒多久，投信網站有提供臺灣指數公司的回測，可以看過去的11年時間裡，殖利率是5.2％到6.4％之間徘迴，確實不愧「高股息」的名號，而且整體來說蠻穩定的，不會某一年暴衝，某一年又配不太出來。

不過，這是指數過去的模擬表現，不能代表00915能夠複製喔。

2.績效贏元大高股息（0056）

投信宣傳上除了強調00915殖利率優異，也提到多因子策略能讓股息投資再進化，長期回測有不錯的報酬率。

先說明「臺灣多因子優質高股息30指數」在2022年5月23日才發佈，所以這邊顯示的一樣是臺灣指數公司做的模擬回測，時間區段從2010年12月31日一路統計到2022年4月30日，比較對象是0056追蹤的「臺灣高股息指數」，最終結果是00915的報酬率大勝49.3％，相當厲害。

事情真的是這樣嗎？高股息不等於高報酬，同樣在上述11年多的時間，績效守門人「大盤」的成績怎麼樣呢？

同樣是臺灣指數公司的資料，同樣是2010年12月31日到2022年4月30日，臺灣高股息指數是114.1％，而代表大盤含息的加權報酬指數，績效則是176.7％，贏了「臺灣多因子優質高股息30指數」13.3％。

看「指數」「過去」的「模擬」結果，就像開書考試，或者是搭時光機回到過去，指數在設計時很可能會針對這段時間表現突出的標的把它們網羅進來，績效自然會好看，而ETF上市後才是真正考驗的開始。

3.升級版高股息

台灣市場上的高股息ETF競爭激烈，投信在宣傳時為了有看點，當然要強調我家的高股息就是厲害，是更先進，更聰明的策略。

還記得富邦特選高股息30（00900）當時主打「高股息2.0」、「高股息 Pro Max」嗎？這次輪到00915自稱「升級版高股息」。

其實這些用詞都只是廣告的一環，不用太認真，在ETF投資的世界裡，新的策略不一定比舊的好，還是要本質去了解再來做判斷。

但不得不說00915追蹤的指數選股方式是比較複雜的，很難用「參考過去」或「預估未來」來做概括，想建議00915到底投資什麼，建議到建議到臺灣指數公司下載指數編制規則或閱讀投信公開說明書，畢竟投資ETF就是相信他的選股邏輯。

投信宣傳頁上有放了張指數11年半的產業分布演變，可以發現是長期類股是最大宗，多數時間在50％以上，金融則是近年權重增加了不少，壓縮了傳產。

另外根據指數編製規則，除了金融業之外，單一產業初始權重有15％的上限，個股初始上限則是8％。

本文內容已獲 懶錢包 Lazy Wallet 授權。