高配息ETF真的值得投資嗎？專家告訴你背後真相...

話說如今這個市場，金融機構所推出的任何投資商品，假設沒有「固定配息（或任何形式的固定給付）」，且「配息率還要更高」，都很難受到投資大眾的青睞。

正因為投資人的這種心態，使得國內金融市場普遍存在著「存高殖利率」股票、基金的熱潮。甚至，連投資一籃子股票的ETF也不能免俗。「高配息ETF」也成為廣大投資人，熱切追求的標的。

根據媒體報導，台股今（2022）年以來大幅修正，一度跌回萬六關卡之下，但反而激起低接買盤進駐意願，「高股息題材」更是成為投資人的佈局焦點。其中，元大高股息、國泰永續高股息等8檔相關ETF交投升溫，合計股東人數突破146萬人，與去（2021）年底剛突破百萬規模相比，期間大增逾40萬人（https://smart.businessweekly.com.tw/Reading/IndepArticle.aspx?id=6007268）。

但事實上，國內投資人對於「高配息」的要求，已經到了「高，還要更高」的境界。只不過，高配息真的能帶給投資人最高的投報率嗎？恐怕也是未必。

根據《獲利心法（Investment Fables）》這本書作者Aswath Danodaran的形容：「悲觀派對於這種『投資高股息』的說法叫『防禦性投資』，特別是在投資市場熊市（空頭）時，更能引發投資人的共鳴。這是投資人會因為看到股票投資組合價值，隨著大盤下跌而縮水的環境中，支付高股息的股票能帶來慰藉」。

Aswath Danodaran歸納整理出投資人所認為「股利是好事」，具有以下3大理由：

理由一、有些投資人樂於收取股利：他們為何不透過出售股票，取得需要的現金？一是「有交易成本」，二是「分拆小部位持股然後出售零股有其難度。

理由二、市場將股利當成一種訊號：當公司提高股利，代表承諾長期會支付更高的股利。

理由三、某些經理人手上，不能握有太多現金。

不過，數字會說話，《獲利心法》一書根據1952年到2001年，每年年初的股利殖利率，建構了10個投資組合，然後計算平均年報酬率，包括股價上漲和股利殖利率後的數據資料顯示，投資高股利殖利率股票的策略，在各個子期間創造出的報酬成績好壞不一。

書中歸納結論指出，少有證據支持高息股是更好的防禦性投資，在熊市的時候尤其明顯。從1927年到2001年，熊市時高股利殖利率股票的報酬下跌幅度，還高於低股利殖利率股票。

Aswath Danodaran在書中再三強調，高股利股票有以下3大潛在危機？首先，股利不同於債券的票息，前者（股利）並非必定要發的現金流（高股息的股票並非債券）。其次，如果發放的股利與公司創造的獲利，和現金流相對照之下過高，之後將無以為繼，股利早晚都會被削減。最後，高股利發放率通常代表著獲利的預期成長率低。

所以，Aswath Danodaran建議投資人，假設要採行這套策略，應該從長久性（檢視股利發放率和股權自由現金流），以及合理的獲利成長率，來篩選高股利的股票（有關衡量公司股利是否長久，並「找出符合高股利、獲利可長久與每股盈餘的成長率合理」標準，請見書中解說）。

正因為J. Aharony與I. Swary兩人的研究顯示，買進近期股利漲幅最大的股票，長期無法帶來更高的報酬，所以，該書作者Aswath Danodaran便建議投資人，如果想要採用此策略時，必須考量以下重點：

一、股利被削減，只是早晚的事。

Aswath Danodaran解釋在企業金融理論中，最廣為流傳的論點之一「MM定理（Modigliani-Miller Theorem）」指稱，股利是中性的，無法影響報酬。因為在MM定理的世界裡，高股利股票的預期漲幅會下跌，減少的幅度正好等於股利的增幅。例如一家公司每年多發點股利，比如從現在的2%提高為4%，預期漲幅會從10%跌到8%，你的總報酬仍是12%。

二、任何將大部分獲利拿來發放股利的公司，再投資的金額都會比較低，因此未來的預期成長率會偏低。

就以美國的研究結果為例，成長潛力高與獲利波動性大的產業，多半少付股利；而收益比較穩定與成潛力較低的產業，多半支付較高的股利。

三、投資人可能要承擔更高的稅賦成本。股利在稅賦上的不利，就算沒有消除，也大大降低。 對此，政大教授周冠男就無奈地說道，台灣的資本利得免稅，但投資人卻傻傻、繼續歡喜地，一邊拿高股息，一邊還要被政府課一層稅。

這也是他認為，為何一般散戶越投資越窮，但有錢人越有錢的關鍵所在。因為，有錢人有一堆公司，可以透過公司收取股息「免稅」。所以，周冠男才不斷呼籲及建議一般投資大眾「更不應該拿股息」。「如果退休族想要有固定的現金流，可以定期自行賣出部分持有標的。如此一來，也不用被扣一毛稅金」，他說。

既然研究資料顯示，專注於投資在高股息股票，長期下來的績效表現，並沒有「特別亮麗的表現」，那麼，投資人在投資「高配息ETF」上，又該注意什麼呢？

由於投信投顧公會並沒有「高股息ETF」這樣的分類，且就算不以「高股息」為訴求的ETF，也有可能單次配出高息。因此，如果用名稱中有「高股息」的台股ETF做為篩選後，大約可列出下表的8檔標的（包括一檔才剛成立的ETF）。

當然，不同高配息ETF間，因為投資策略的不同，彼此間的績效數字，也許很難直接拿來比較。但值得說明的是：下表一中所列的「高股息ETF」，是指「投資高股息股票」的ETF，而不是指該ETF「會配發高股息」。

表一、高配息ETF比較：

說明＊：簡單來說，夏普值若為正數，代表基金報酬率高過波動風險；若為負數，代表基金操作風險高於報酬；因此，夏普值越高，就代表投資人所獲得的報酬經風險調整後愈高，風險承擔的越值得。

說明＊＊：目前無相關資料

資料來源：0056（https://www.moneydj.com/etf/x/basic/basic0003.xdjhtm?etfid=0056.TW）、00713（https://www.moneydj.com/ETF/X/Basic/Basic0004.xdjhtm?etfid=00713.TW）、00730（https://www.moneydj.com/ETF/X/Basic/Basic0004.xdjhtm?etfid=00730.TW）、00731（https://www.moneydj.com/ETF/X/Basic/Basic0004.xdjhtm?etfid=00731.TW）、00878（https://www.moneydj.com/ETF/X/Basic/Basic0004.xdjhtm?etfid=00878.TW）、00900（https://www.moneydj.com/ETF/X/Basic/Basic0004.xdjhtm?etfid=00900.TW）、00907（https://www.moneydj.com/ETF/X/Basic/Basic0004.xdjhtm?etfid=00907.TW）

如果問筆者的看法，個人比較認同周冠男教授的說法—假設要獲取較高報酬率，應該優先選擇「不配息」的原型ETF，理由就在於：訴求高配息的ETF，報酬率長期來看，反而比不配息的要低。

周冠男指出，0056高股息ETF在2021年，於170檔台股指數ETF排名是倒數第6名，2020年則是倒數第11名。而實際從CMoney上的統計數字（請見下表二、表三），也真實驗證了這樣的結論。

表二、0050及0056近15年報酬率比較（單筆投入）：

資料來源：CMoney

計算方式：2007/12單筆投入後，期間息收再投入，並以2022/5收盤價計算報酬率

表三、0050及0056近15年報酬率比較（定期定額）：

資料來源：CMoney

計算方式：2007/12起每月月底投入固定金額，累積至2022/4，期間息收再投入，並以2022/5收盤價計算報酬率

為什麼會有這樣的差異？「這是因為高股息策略，其實就是定期讓投資人將錢，退到場外『休息』」，周冠男補充說道。簡單一句話就是：一再配息，會讓投資人沒法透過複利效果，拉高長期的報酬率。

一直不斷提醒投資人「配息不應該當做一個投資策略」的周冠男，引述一篇美國的研究（篇名：Juicing the dividend yield：Mutual funds and the demand for dividends）指出，國外有基金以「高配息」為訴求，並且採取「在高配息股配息前買進，再配給投資人（又被稱為Juicing）」的策略，並吸引了非常多的投資人。但最終的研究卻發現，這類基金的報酬率表現，反而比「不這樣做的」標的還要差很多。

當然不可否認，有些民眾（特別是退休族）會買這些高股息ETF，主要是著眼於其「固定現金流」的收入（關於這一點，筆者也非常認同周冠男教授的建議—可以優先選擇較高報酬率的標的，需要錢時，可以自己定期賣出部分持有標的）。當非得選高股息ETF時，投資人又該如何挑選呢？筆者的建議如下：

一、不要以「配息最高」為挑選標準，而應該優先選擇「成立時間較長」、「都有完成填息」且「夏普值高」的標的。

筆者再三奉勸想求取穩定現金流的投資人，千萬別再落入之前，買高收債基金同樣的錯誤—賺了股息，卻賠了價差。

就以CMoney的統計（https://news.cnyes.com/news/id/4877725）數字顯示，截至5月20日為止，已成立的7檔高股息ETF中，扣除尚未配息的一檔外，6支中有2檔高股息ETF，沒有完成「填息」的動作。因為只要高股息ETF沒有填息，就代表投資人「賺了股息、賠了價差」。

當然，有些高配息ETF的成立時間不長，再加上最近全球投資市場「跌跌不休」，投資人不能完全以「目前都未填息」，做為「不值得投資」的理由。但是，「成立時間長（數據才更具參考性）」且「都有完成填息」的標的，絕對是值得投資人優先選擇的標的。

除此之外，由於夏普值代表了投資人「經風險調整後的報酬率」，且夏普值如果是正數，就代表基金報酬率高過波動風險；一旦為負數，代表基金操作風險高於報酬。所以，建議投資人選擇較高夏普值的ETF標的。

二、小心相關稅負及費用成本。

不可否認，有些投資人會選擇季配息，主要還是考慮配息的稅負問題。因為，除了股利要課稅之外，每筆配息假設超過2萬元，投資人還要被課一筆健保補充保費（稅率2.11%）。

據了解，這也是為什麼市場上，越來越多台股高股息ETF，會採取「一年多次配息」的原因之一。但筆者認為，如果投資人連健保補充保費這一層的稅都要省，那還真的就別投資這種會配息的高股息ETF（當然，也包括國內的高殖利率股票或共同基金）。

而除了稅負上的考量外，假設是頻繁追求（買進或賣出）高股息股票的ETF，交易成本也會被頻繁的轉換而墊高，並反應在管理費用，以及ETF的淨值當中。

周冠男引用「Juicing策略」的研究結論指出：每年因為更高的轉換率及因此增加的稅負，投資人平均要支付0.57%到1.52%的費用成本。而正因為高費用成本，會吃掉一部分投資人報酬。所以，投資人在挑選時，請務必以「管理費用率較低」為選擇條件。

三、若是不適合的標的，就沒有「定期定額逢低攤平」這回事。 由於近來台股跌多漲少，也讓不少高股息ETF創下新低價。對於想要固定領取現金流的退休族群來說，最關心的就是「可不可以逢低，利用定期定額的方式『加碼攤平』」？

對此，筆者的態度是傾向「非常非常保留」的。理由是：會採取「定期定額」投資的方式，一般都是投資人現下不缺錢，只是想長期累積財富，但卻抓不住「何時會是最低價」時，會採用的投資方式。

所以，既然是長期投資，筆者建議現在不需要固定現金流的投資人，應該轉而投資更能「拉高報酬率」的標的。以同屬ETF的0050與0056為例，個人建議定期定額長期投資的是0050，而不是0056。

這是因為，對於那些已經退休、沒有固定收入來源，卻急需一筆穩定現金流的人來說，根本已經沒有「額外的閒錢」，可以用來定期定額投資，或甚至是單筆「逢低承接」。

最後，再補一段《獲利心法》那本書裡的研究結論，以供想要追求「股息高，還要更高」的投資人參考。該書提到：利率走高時，將更不利高股利公司股價。也就是說，高股利殖利率的股票在通貨膨脹率高，和利率上漲期間的表現，會和債券很相似，價值會下滑。

筆者因此認為，假設過去的歷史真會重演，且現階段高通膨與利率可能走升的趨勢不變，這段研究結論，恐怕就更值得「非高股息標的不投資」的投資人深思才是。