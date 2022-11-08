報酬率贏00878和大盤…00919真有那麼厲害？ 專家曝光「3特色」

理財達人摳摳（懶錢包Lazywallet）在Youtube頻道上分享，指數過去的報酬率勝過國泰永續高股息（00878）和大盤，殖利率衝上12.2%又是台灣投資人最愛的季配息，自稱是第三代高股息的「群益台灣精選高息」（00919）真有這麼厲害嗎？

以下為影音內容：

今年台股的績效是慘慘慘，不過多數高股息ETF展現抗跌特性，報酬率雖然一樣是負的，但只要跌得比別人少就能搶佔排行榜頂部。

在這大ETF時代，2022年也可以稱為高股息時代，因為第10檔高股息ETF來了，群益台灣精選高息（00919）。

儘管這10檔各有支持者，不過有「2超強」加「1強」是特別閃耀，分別排序是元大高股息（0056）、「超級黑馬」國泰永續高股息（00878）、「話題度超高的」富邦特選高股息30（00900）。

至於00919在募集階段就衝破30億元，受益人數破萬人，儘管市值受股價影響略微下滑，但人氣依然很不錯，是今年上市高股息ETF中最突出的一位。

00919是更好的高股息ETF嗎？

群益台灣精選高息ETF基金 成立時間：2022.10.13 上市時間：2022.10.20 發行價格：15元 追蹤指數：臺灣精選高息指數(臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃精選高息指數)

每年5月和12月審核與調整，1年配息4次是在3、6、9和12月。

指數以上市、上櫃市值前300大股票為母體，經流動性檢驗，同時考量獲利能力，5月審核時依「股利率」排序，12月審核則依「預估股利率」排序，選取前30檔成分股，單一個股權重最高10％；最低0.5％。

00919很符合時代潮流發行價格15元，也有收益平準金機制，還是台灣人最愛的季配息，1年發4次股利（3、6、9、12月），就為了能補齊其他高股息ETF沒配的月份；不過可惜有點慢了，因為元大台灣高息低波（00713）7月從年配改季配就是卡這4個月，且8月上市的凱基優選高股息30（00915）也是。

00919的3大特色

1.殖利率12.2％

00919在新聞宣傳寫著12.2％，有這麼神奇嗎？

其實所說的12.2％是來自今年殖利率的估算，雖然平均有8.6％也是相當優秀，但這純粹是「指數」、「過去」的「模擬表現」，並不是實際的成績單，畢竟都給「看書考試」了，要高分自然也就很簡單。

而00919才剛上市不久，按規則成立滿180天才會配息，所以實戰表現怎麼樣，最快要明年中才會知道；另外上圖內還跟0056（臺灣高股息指數）和00878（MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數）做比較，針對較勁的意味很濃。

2.報酬率贏大盤和00878

上圖的宣傳指數總報酬走勢PK，統計時間是2017年初到2022年8月底，對手除了加權股價指數，另外兩檔就是0056和00878追蹤的指數。

在5年又8個月的時間裡，00919所追蹤的指數以微弱優勢勝過大盤，更力壓兩檔（0056和00878）高股息指數，不過同樣提醒，這是過去的數據，且指數在設計時很可能參考這段期間表現突出的標的「模擬不代表真實績效」，ETF上市後才是真正考驗的開始。

3.第三代高股息

宣傳時說第一代高股息選股市預測未來、參考過去，但預估與實際股息總是有落差，這裡蠻明顯指的是0056和00878。

第二代高股息則用當年度宣告股利篩選成分股，但是調整持股時間不佳，沒法完整掌握所有企業的股利政策，這邊則是在說00900。

00919一年換股2次，第一次在5月，廣告說法是「精準卡位」，因為台股公司會在5月底前宣布配息計畫，這時進行成分股調整，可以參考最新股利公告來挑選。

第2次換股在12月，廣告稱為「超前部屬」意思是會依前3季EPS成長率來預測下個年度，可能的高殖利率甚至是股價成長的企業。

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