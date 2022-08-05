00878和「這三檔ETF」8月16日將除息 達人：這標的適合賺價差

投資達人羅際夫於YouTube頻道《品觀點》表示，近期台股非常動盪，所以投資人都想要尋找比較穩健的標的。

以下為影音內容：

何謂穩健的標的？穩定配息的標的就是一種，且ETF也是投資人所喜歡的，7月份已經有一波ETF的除息高點，8月份也即將要迎來一波除息高峰，且在8月16日就有4檔人氣ETF將要除息。

富邦特選高股息30(00900)

00900一宣布將在8月16號除息，消息一公布的第二天，就有高達9萬多張的成交量，大家蜂擁而上去買這些ETF。

導致在8月2號的時候，00900的溢價一下就飆到8％左右，為什麼這麼瘋搶？主要原因就是每單位配息1.2元，換算成殖利率將近10％。

00900是2021年12月22日開始上市發行，尚未有配息紀錄，這次是上市以來的第一次配息。

而五大成分股有台朔（1301）、台化（1326）、南亞（1303）、華碩（2357）、國泰金（2882）；上圖表列的第一大持股約權重的6％左右，從這裡可以知道持股是很平均且分散的，且都是偏向傳產類股還有金融類股，雖上市不到一年，但目前累積了19萬的投資人數，規模也已經達到了253億元。

00900這檔的確是近期人氣很高的ETF。

國泰永續高股息（008778）

除了富邦的00900之外，另外三檔都是國泰投信旗下的ETF。

00878這檔ETF是在2020年7月20號上市，累積的投資人數高達58萬人，規模也超過了800億。

持股比較偏向科技類股和傳產類股，持股也算是分散，第一大持股台泥（1101）也僅佔全有權重的5％。

看到00878的過往配息紀錄，真是一檔人氣的ETF，它是屬於季配息的ETF，上次配息是4份月，從上圖可知當期的配息率大約都落在1％左右，換算成年化的配息率最高則有7％，最低初期有1％，平均下來後有4-5％的配息率。

另外看至上圖的當期報酬率，雖然4月份含配息的報酬率是負數，意思是領到了股息，但股價是下跌的，把股價跟價差算進去，到目前為止是賠錢的；不過00878過去填息紀錄不錯，2021年1月那次當期報酬含息有來至11％。

國泰台灣5G+（00881）

00881是在2020年的時候上市，距離現今上市約一年多，規模有480億元左右，投資人數達37萬，是鎖定5G相關的投資標的。

00881屬於半年配，目前有的配息紀錄，當期的配息率都有3％，年化配息有6%，且當期的報酬率也都是正報酬。

國泰股利精選30（00701）

00701這檔ETF是在2017年上市，距今約有5年的時間，它上市初期並沒有受到太多關注，是近期兩年，許多投資人發現這檔ETF成分股佈局很不錯，分散在金融傳產類股甚至有電子股，非常平均且多元。

累積的投資人數則有6萬多人，規模有82億元。

00701是屬於半年配的ETF，過往的配息紀錄換算成年化配息率的話，曾經有兩度來至10％以上；上一次去年年底配息之後，到目前當期的報酬率都是維持正報酬的形態。

投資停看聽 訣竅在這裡

上述幾檔ETF大部分的成立時間都很短，可能需要花更多時間才能抓住它們配息是否穩定。

且不同成分股和比例，會影響配息及操作策略。

舉例00900公布配息之後，很多資金蜂擁而上，8月2號溢價高達至8％，ETF都有所謂的淨值，但是投資人買股是依據市價，市價高過於淨值就是買貴了。

倘若已經知道買貴了，還要跟著去追嗎？這個股民應該要去思考的問題。

00900殖利率高達10％，但是溢價就8％（8月2號），中間只有差距2個百分比，且購買之後，溢價更有可能回歸原點，到時候這8％不見，投資人又只領到10％殖利率，股下又下跌的話，就很容易走到貼息的狀態。

市價跟淨值確實會有差距，每天大約零點幾％的差別，都屬於正常；必須要注意，溢價太高的ETF就不要碰，超過1％要注意，高於2％就真的不要碰了。

再來看報酬率的時候，不能只殖利率還需要看股價表現。

意思就是買進股票的價格很重要，像0050去年底除息的時候買進，雖然賺到了股息，不過今年以來0050的股價跌幅也深，所以配息也抵不過股價的下跌，屬於貼息的狀態。

但如果是有參加7月中0050除息的的投資人，已經完成了填息，領了股息也賺到了價差。

00900：溢價太高，除非溢價在除息之前回歸原點，不然建議投資人不要碰。 00881：這檔屬於純科技類的ETF，這種產業式的ETF不太適合當成存股標的的ETF，也就是說配息不是重點，因為往往價格波動較大，建議投資人是賺價差，而不是參與除息。 00878和00701：兩檔發行的時間都不算太長，但以成分股來看，當成長期投資，可以算是相對穩健的標的。

本文內容與 品觀點 合作產出。