等00878跌破15元就是進場時刻？ 他：早買者「這價格」才開始虧

YouTube頻道《知美JiMMY》分享，國泰永續高股息（00878）距離最高點19.75元，已經下跌超過21％，股價持續跌，投資人數卻一直增加，全台受益人數已經正式突破72萬人；觀望的投資人是否可以進場了，還是在緩緩？知美說出自己的看法。

以下為影音內容：

00878即將跌破發行價？

2020/09/25：00878市價14.24元 2022/02/21：00878市價19.75元 2022/10/24：00878市價15.49元

00878當初掛牌上市兩個月後，來到歷史低點14.24元，因為價格不斷創新低，加上第一次季配息只配發0.05元現金股利，網路上可以說是一片不看好00878這檔ETF。

不過也沒有人想到，從9月25日這天起，00878價格就一路向上不回頭，在2月21日到達歷史最高點的價格19.75元，比發行價格15元上漲32％。

配發股利不斷創新高，已讓00878搖身一變，從被所有人批評到小資族的新寵兒，統計到10月24日，00878的價格回到15.49元，越來越接近發行價格，讓許多過去觀望但想進場的投資人好奇，跌破發行價會是最好進場的時刻嗎？

用15.49元計算，距離發行價格15元剩下3.27％的安全邊際，距離最低價格14.24元也只剩下8.7％的安全範圍。

早進場的投資人不用過於擔心

假設手上00878的成本就是15元，且是從第一次配發現金股利就持有，兩年下來已經總共領到1.93元股利，扣掉手續費、交易稅、二代補充保費這些隱藏成本之後，實際要等到00878的價格低於13.07元的時候，總資產才算是真正的虧損。

因為1.93元的部分已經變成現金回到了投資人的口袋裡面。

持有高股息ETF是希望透過股利回本（降低成本）的同時，期許每年都能夠領到穩定的現金股利。

價格跌 受益人數繼續增

2022/02/21：00878市價最高點19.75元；規模443億，受益人數30萬9340人

2022/10/24：00878市價15.49元；規模1154億，受益人數72萬6329人

規模成長160%，受益人數成長135%；可以推估大多數的投資人比起想到00878一直跌「會不會套牢」，更多人想到的是，終於有越來越多便宜的00878可以買了。

什麼時候可以知道00878年底配多少？

最快11月1日早上就能知道，因為00878每季的收益評價日期，是在1、4、7、10月最後一天，如果隔天也就是2、5、8、11月的第一天工作日，就可以在網路上找到預計配發現金股利金額的公布結果。

00878現在還可以買嗎？

1.問自己，是閒錢投資還是借錢投資。

2.問自己，是認同00878選股策略想長期買進持有還是網路上聽名牌，沒做功課就想跟風買進？

3.如果你是閒錢投資、認同00878選股策略想要長期持有的投資人，可參考股神巴菲特說過：股票越便宜他越開心，因為代表相同資金可以買到更多有價值的商品。

投資人與網友看法

許多人認為可以持續買進投資，「17元以下每個月買零股，預計每三個月集一張，12月應該可以拿到第一張的股息，我覺得現在就可以慢慢進場了！不用非得等到跌破發行價」、「肯定可以買，景氣燈號黃藍燈就是提醒訊號，藍燈買更划算」、「我覺得20以下都可以買」。

也有人保守看待「分批小量買進最安全」、「00878還會繼續跌，沉住氣14－14.5元再用力買」、「還不如買市值型」。

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