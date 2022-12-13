今年上市的4檔高股息ETF怎麼選？ 00918「高填息因子」的三大特色

理財達人摳摳（懶錢包Lazywallet）在Youtube頻道上分享，2022年高股息ETF大哥元大高股息（0056）人氣再上層樓，國泰永續高股息（00878）規模和受益人數火箭升空式飛漲，共同宣告了高股息時代來臨。而今年更是一口氣有4檔高股息ETF誕生，「4小強」正努力闖出自己的一片天，投資人該怎麼選呢？

以下為影音內容：

今年上市了4檔高股息ETF，台灣投資人真的超愛領股息，高股息ETF滿天下，數量多到名字像在玩排列組合，追根究柢當然還是因為人氣高、投資人喜歡。

例如說起2020年會想到00878，談起2021年會想到富邦特選高股息30（00900）；那今年呢？會記得哪一檔。

4檔ETF接力上市，選擇上可說是百花齊放，不過好像考了刺激跟震撼，00878上市時打出季配息，是國內股票型ETF首次導入的機制，募集破67億元。

00900瘋狂換股主打為領息而生，在台股熱潮下募集破150億元狂到不行，雖然目前的表現...一言難盡。

2022年新上市4檔ETF中，目前規模最大的是群益台灣精選高息（00919），最多人投資的是永豐優息存股（00907）；整體熱度平平，連「雙月配」都沒有預期的火花，不知道是不是高股息實在太多讓人難以分辨了。

哪一檔最值得投資？

永豐優息存股（00907）：金融+傳產 凱基優選高股息30（00915）：多因子選股 群益台灣精選高息（00919）：像00900和0056綜合體 大華優利高填息30（00918）：高填息因子

從極短期的淨值報酬率上可以發現，越晚出生的表現越好，因為從10月底開始台股迎來一波反彈，光是11月大盤就漲了1929點，漲幅14.90％。

不過看這麼短的績效是沒有太大意義的，投資ETF還是要回歸指數本身。

主要介紹00918，想知道其他檔00907、00915、00919，可點選連結前往。

大華優利高填息30（00918）

有了高填息因子，真的能讓股利、股價全都要嗎？

大華銀台灣 優選股利高填息30ETF基金 成立時間：2022.11.15 上市時間：2022.11.24 發行價格：15元 追蹤指數：特選臺灣優利高填息30指數

每年6、12月進行成分股審核與調整，1年配息4次，是在3、6、9、12月。

指數以台灣上市、上櫃市值前150大股票為母體，經流動性檢驗及財務指標篩選後，依股利率遞減排序，前33％為合格股票，再檢視最近至多15次除息資料，依完成填息次數，選取前30檔為成分股，單一個股權重上限8％。

簡單來說，就是想篩出「高股息」和「高填息」的股票。

00918三大特色

1.報酬率勝大盤和0056

根據投信公布的回測資料，2016年底到今年8月31日將近6年的時間，「特選臺灣優利高填息30指數」大幅勝過0056追蹤的「臺灣高股息指數」，另外也比較大盤含息的「加權報酬指數」和最有代表性的「臺灣50指數」來比，全數都勝出；數字都是股利再投入的成績。

2.殖利率勝0056

00918身為一檔高股息ETF，總不免會有一個環節吹捧自家的配息有多麼厲害。

一樣是根據宣傳資料，大華投信真是專挑高股息ETF老大哥0056來打臉，過去5年，指數殖利率在5％-7％之間徘迴，這確實是不錯的成績。

但這些是指數過去的模擬表現，並不是真實的成績，等於是翻開書本考試，更不代表ETF能夠複製。

3.高填息因子

高股息ETF滿街跑，00918主打含有「高填息因子」，意思是不會「賺股息、賠價差」能填息才是關鍵。

大華投信說「股利配發後有填息，總報酬才有吸引人」另外也提到，純粹追求高殖利率，忽略填息可能會賠價差，導致資產逆成長，長期投資重要的總報酬率。

比起殖利率的高低，投資人更該關注總報酬率，也就是成長，那00918這樣的選股邏輯是不是真的夠聰明，能夠取得超額報酬呢？過去的歷史告訴我們，難度是很高的。

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