分科測驗數甲／新課綱新單元 教團：學生只做考古題很吃虧

111年大學分科測驗首日第三節考數學甲，全國教師會認為試題難易度與去年相比，整體難易適中，試題符合領綱，無超綱現象，預估分數可能較去年上升；全國高級中等學校教育產業工會認為，這份試卷明顯看出出題者要凸顯108課綱的新增單元，對於只做考古題的學生而言，相關的練習題不多，恐會增加難度。

全教會認為，今年分科測驗數甲回歸數學學科本質，題組引導脈絡明顯，鼓勵精熟數學語言。試題難易度與去年相比，整體難易適中，試題符合領綱，無超綱現象，預估分數可能較去年上升。

全教會也提到，本年度試題特色為數學就是語言，數學符號增多，新課綱素材回歸，例如第5題提到二次曲線線性變換，第7題提到拋物線，第9題提到幾何分布。

另外，首次出現的混合題型，配分為24分，全教會說，除了選填題外，也包括計算題／證明題，例如第12至14題提到積木體積問題，運用空間概念、三角函數、黎曼和，混合題型設計循序漸進，脈絡性強。

全中教則說，這份試卷明顯看出出題者要凸顯108課綱的新增單元，這對於只做考古題的學生而言，相關的練習題不多，恐會增加難度。