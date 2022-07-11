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分科測驗數甲／新課綱新單元 教團：學生只做考古題很吃虧
111年大學分科測驗首日第三節考數學甲，全國教師會認為試題難易度與去年相比，整體難易適中，試題符合領綱，無超綱現象，預估分數可能較去年上升；全國高級中等學校教育產業工會認為，這份試卷明顯看出出題者要凸顯108課綱的新增單元，對於只做考古題的學生而言，相關的練習題不多，恐會增加難度。
全教會認為，今年分科測驗數甲回歸數學學科本質，題組引導脈絡明顯，鼓勵精熟數學語言。試題難易度與去年相比，整體難易適中，試題符合領綱，無超綱現象，預估分數可能較去年上升。
全教會也提到，本年度試題特色為數學就是語言，數學符號增多，新課綱素材回歸，例如第5題提到二次曲線線性變換，第7題提到拋物線，第9題提到幾何分布。
另外，首次出現的混合題型，配分為24分，全教會說，除了選填題外，也包括計算題／證明題，例如第12至14題提到積木體積問題，運用空間概念、三角函數、黎曼和，混合題型設計循序漸進，脈絡性強。
全中教則說，這份試卷明顯看出出題者要凸顯108課綱的新增單元，這對於只做考古題的學生而言，相關的練習題不多，恐會增加難度。
全中教也分析，其中第12至14題是切片積分求體積的應用，過去幾乎未曾出現過求體積的題目，此題除求體積外且尚須搭配黎曼和的式子，能完整表達的同學應該並不多；第15至17題考到商函數的微分，其中第17題目不清，學生應不清楚要利用哪一個位置求一次估計。若從這兩題出發的考生，應該又會是被嚇到的一份試卷。
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