分科測驗數甲／中間偏難！高三選修內容配分過半 困難題考「夾擠定理」鑑別度高

111學年度分科測驗考試於今日（7/11）登場，第一天重頭戲數學甲登場，台北市高中數學科教師群分析，今年試卷由易而難，試卷中約有7題為概念混合題，考生必須融會貫通各章節概念。大考中心闈內教師則指出，今年亦有不少試題可鑑別高分群考生能力，如第8題初看為夾擠定理，但困難在於如何於夾擠中找反例，是考生較少具備的解題經驗。

台北市高中數學科教師群分析，今年數學甲試題配有一定比例基礎題，可以鑑別學生是否具備基本觀念，整體則由易而難排列，第一部分偏重測驗概念性和程序性知識解題，第二部分較偏重測驗論證推理和解決問題的能力，也是計算量較多之處。

但值得留意的是，教師群指出，高三選修的內容配分超過一半，試卷約7題混合題，需要考生融會貫通不同概念，又混合題間各小題均有連貫性，前後子題有引導作答的功用。

大考中心闈場內教師則評析，今年分科測驗依循新課綱出題，相較舊課綱指考數甲增加不少內容，新概念包括幾何分佈、切片求體積、分式多項式微分、一次估計、二次曲線旋轉等。

闈內教師分析，試卷配有基本題亦有鑑別高能力群的試題，如第8題初看為夾擠定理，但困難點在於如何於夾擠中找反例，是高中生少有的解題經驗；再者，選填第11題強調複數的幾何意涵，評量學生能否用絕對值的距離意義結合棣美弗定裡，得出Z的平方，屬於新穎考題。

闈場內教師談到，數甲仍多是評量基本概念、無需複雜計算，非選題也採用引導式命題降低手寫困難，敘述簡明盼減少考生的閱讀負擔。混合題則強調如何從黎曼和得出定積分的過程，也提醒學生，公式推倒過程比死背公式重要。

闈內試考生則表示，試卷題目多為跨章節整合題型，如第7題將混合二次曲線和三角函數，混合題則將三角函數和微積分進行融合，整體上中間偏難。