快訊

河南村鎮銀行維權案：中國暴打人民的人民銀行之亂

溫網／約克維奇奪冠妻子怒嗆記者 憑什麼稱他為反疫苗代表？

賴清德赴日！日本記者：重大外交突破 必引中國激烈抗議

聽新聞
test
0:00 / 0:00

分科測驗數甲／中間偏難！高三選修內容配分過半 困難題考「夾擠定理」鑑別度高

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
大學入學考試首次實施分科測驗，今天下午數學甲重頭戲登場。記者黃義書／攝影
大學入學考試首次實施分科測驗，今天下午數學甲重頭戲登場。記者黃義書／攝影

111學年度分科測驗考試於今日（7/11）登場，第一天重頭戲數學甲登場，台北市高中數學科教師群分析，今年試卷由易而難，試卷中約有7題為概念混合題，考生必須融會貫通各章節概念。大考中心闈內教師則指出，今年亦有不少試題可鑑別高分群考生能力，如第8題初看為夾擠定理，但困難在於如何於夾擠中找反例，是考生較少具備的解題經驗。

台北市高中數學科教師群分析，今年數學甲試題配有一定比例基礎題，可以鑑別學生是否具備基本觀念，整體則由易而難排列，第一部分偏重測驗概念性和程序性知識解題，第二部分較偏重測驗論證推理和解決問題的能力，也是計算量較多之處。

但值得留意的是，教師群指出，高三選修的內容配分超過一半，試卷約7題混合題，需要考生融會貫通不同概念，又混合題間各小題均有連貫性，前後子題有引導作答的功用。

大考中心闈場內教師則評析，今年分科測驗依循新課綱出題，相較舊課綱指考數甲增加不少內容，新概念包括幾何分佈、切片求體積、分式多項式微分、一次估計、二次曲線旋轉等。

闈內教師分析，試卷配有基本題亦有鑑別高能力群的試題，如第8題初看為夾擠定理，但困難點在於如何於夾擠中找反例，是高中生少有的解題經驗；再者，選填第11題強調複數的幾何意涵，評量學生能否用絕對值的距離意義結合棣美弗定裡，得出Z的平方，屬於新穎考題。

闈場內教師談到，數甲仍多是評量基本概念、無需複雜計算，非選題也採用引導式命題降低手寫困難，敘述簡明盼減少考生的閱讀負擔。混合題則強調如何從黎曼和得出定積分的過程，也提醒學生，公式推倒過程比死背公式重要。

闈內試考生則表示，試卷題目多為跨章節整合題型，如第7題將混合二次曲線和三角函數，混合題則將三角函數和微積分進行融合，整體上中間偏難。

111分科測驗 分科測驗

延伸閱讀

分科測驗數甲 試題包多個概念難下手考生喊作答很趕

分科測驗數甲／出題靈活、非選最難考微積分 考生：中間偏難拿高分不易

分科測驗／重頭戲數甲78確診生應考 違規數總計11件

整理包／111升大學首屆「分科測驗」 7科完整試題與解答

相關新聞

整理包／111升大學首屆「分科測驗」 7科完整試題與解答

111學年度分科測驗在7月11日（星期一）與7月12日（星期二）舉行，第一天考物理、化學、數甲與生物，第二天考歷史、地理及公民與社會。考試時間均為80分鐘...

分科測驗／試題包多個概念、多跨章節整合題 數甲試題與解答公布

111年大學分科測驗數學甲試題與參考解答，由台北市補習教育事業協會，儒林、文城、得勝者補習班提供。大學分科測驗第一日考物...

比物理好作答但混合題費心耗時 分科測驗化學科選擇、手寫試題與解答

111年大學分科測驗化學科試題與參考解答，由台北市補習教育事業協會，儒林、文城、得勝者補習班提供。大學分科測驗第一日考物...

分科物理難炸「史上最難」！補教估頂標恐降20分 狠酸教授野心太大

大學分科測驗首日第一節考物理，考生反應整體難度中間偏難，特別是「手寫很難」。物理科補教老師評論，該份考題與大考中心提供的...

堪稱史上最難！ 111分科測驗物理科選擇、手寫題解答出爐

111年大學分科測驗物理科試題與參考解答，由台北市補習教育事業協會，儒林、文城、得勝者補習班提供。大學分科測驗第一日考物...

分科測驗數甲／難度降！多考4題還藏陷阱 補教估頂標略降7分：最後一題有點超綱

大學分科測驗首日第三節考數學甲，數學科補教老師林名揚評論，高三選修數學範圍過半，即便整份考卷難易度較去年降，但題數比去年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。